Randy Pitchford, le PDG de Gearbox, estime qu’un Borderlands 4 à 80$ ne serait pas un obstacle pour « les vrais fans »

C’est Gamesradar qui a retrouvé une publication émise le 14 mai par Randy Pitchford via son compte officiel. Dans celle-ci, le PDG de Gearbox Entertainment répondait à un internaute qui lui affichait son inquiétude de voir potentiellement Borderlands 4 être proposé à 80 $ (et donc très probablement 90 €).

A) Not my call. B) If you’re a real fan, you’ll find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach and I found a way to make it happen.

