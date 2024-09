Prince of Persia: The Lost Crown a sorti son gros DLC Mask of Darkness

Un sombre royaume à découvrir

Avec Mask of Darkness, vous retrouverez à nouveau Sargon en plein milieu du Mont Qaf, ou presque. Ce DLC met surtout en avant Radjen, membre des Immortels, qui peut créer une dimension remplie de magie noire avec de nombreux défis qui attendent notre protagoniste.

Vous parcourrez donc des biomes inédits avec des obstacles et des pièges encore jamais vus et des nouveaux ennemis redoutables, dont trois boss qui vous donneront des récompenses des plus précieuses. De quoi mettre vos réflexes à rude épreuve, dans la lignée de l’aventure principale.

Ce DLC est vendu à 4,99 € et est compris dans l’édition Intégrale du titre. Si vous possédez l’abonnement Ubisoft+, vous y aurez accès sans frais supplémentaires. Prince of Persia: The Lost Crown est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver nos nombreux guides sur le jeu.