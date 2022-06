Prime Matter (Koch Media) aura droit à sa conférence le 17 juin

En cette période de non-E3, de nombreux éditeurs et acteurs du milieu jeu vidéo proposent tout de même leur propre conférence, souvent rattachée au Summer Game Fest. Avec des formats désormais pensés pour les internautes en direct, on a déjà pu découvrir la cérémonie d’ouverture ou encore la présentation Devolver Digital. Mais un autre rendez-vous vient s’ajouter à la longue liste déjà existante, la conférence Prime Matter, prévue la semaine prochaine.

Avec une promesse de gameplay

Lancé il y a un an, Prime Matter est un nouvel éditeur qui n’est pas encore arrivé sur toutes les lèvres. Label d’édition de Koch Media, celui-ci a pourtant de nombreux projets en cours. Dolmen et Crossfire: Legion, sortis il y a quelques jours, en font notamment partie. A son annonce en 2021, le label comptait déjà une dizaine de jeux en développement.

On nous donne ainsi rendez-vous le 17 juin à 19h pour une conférence numérique. Présenté par Luci Verdalla en compagnie de Steve Coleman, ce stream anniversaire nous promet « un nouveau format avec du gameplay, du gameplay et encore plus de gameplay ». De quoi nous rassurer après la conférence assommante de l’année passée, qui s’éternisait en discussion peu intéressante pour le grand public et où l’éditeur cherchait ses marques.

A quoi peut-on s’attendre avec Prime Matter ?

Du gameplay, comme le mettent en avant les organisateurs. Au total, ce sont 30 minutes de présentation qui sont prévues et on imagine qu’il y aura quelques surprises ou potentielles annonces. Le communiqué officiel reste tout de même dans la retenue, probablement pour canaliser les attentes.

Etant donné que l’accent semble être mis sur le gameplay, on imagine plutôt des présentations de jeux déjà connus plutôt que de vraies annonces de nouveaux projets. On peut potentiellement attendre des nouvelles de The Last Oricru, l’action RPG à choix multiples et The Chant, un thriller psychologique, qui sont tous les deux attendus pour la fin d’année 2022.

Encased et le TPS science-fiction aux inspirations Returnal appelé Scars Above pourraient aussi en faire partie et on ne dirait pas non à revoir Echoes of the End, cette nouvelle licence d’action aventure qui tournera sous l’Unreal Engine 5. Mais bien sûr, les plus optimistes rêveront d’une première vraie séquence de gameplay pour Payday 3 et le prochain Painkiller, tous deux en développement chez Prime Matter, mais on évitera de miser une pièce dessus, tant la probabilité de les voir est relativement faible.