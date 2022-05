The Chant

The Chant est un jeu d'aventure et d'horreur en vue à la troisième personne dans lequel on suit l'histoire de Jess Briars, partie en retraite spirituelle sur une île isolée, mais qui va devoir faire face à la menace d'une secte étrange et à l'apparition de créatures inter-dimensionnelles en provenance d'une dimension nommée l'Obscurité. Elle doit alors renforcer son esprit pour ne pas alimenter cette dimension de ses énergies négatives, et combattre elle-même ses propres peurs.