Accueil » Actualités » Summer Game Fest : The Last of Us, Aliens, Layers of Fears… Résumé en 9 minutes

Comme chaque année, le mois de juin sonne le grand bal des conférences. Malgré l’absence d’E3, le Summer Game Fest est venu remplacer ce créneau, en regroupant plusieurs showcases et autres présentations. Après le State of Play, le grand rendez-vous de cette semaine (en attendant la conférence Xbox), c’était la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest.

Présenté par Geoff Keighley, comme toujours, cette cérémonie a permis de découvrir de nombreux jeux à venir sur consoles et PC dans les prochains mois et futures années. Une conférence tout de même très tournée sur le jeu d’horreur, avec The Callisto Protocol, Layers of Fears ou encore l’officialisation du remake de The Last of Us. On vous résume tout ça dans cette vidéo.