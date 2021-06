Myrkur Games annonce Echoes of the End, un jeu action et d’aventure utilisant l’Unreal Engine 5

Dans la longue série des jeux Prime Matter annoncés par Koch Media, on retiendra Echoes of the End, le nouveau jeu du studio Myrkur Games. Il s’agit là d’un des premiers projets entièrement next-gen de ce tout nouveau label, et la première vidéo présentée (uniquement à la presse) a bien voulu mettre en avant l’utilisation de l’Unreal Engine 5 pour le titre.

L’un des premiers jeux Unreal Engine 5 se montre

Echoes of the End est donc un jeu d’action et d’aventure à la troisième personne, qui met l’emphase sur la narration l’histoire de Ryn, une guerrière capable de manipuler et détruire la matière, et qui voyagera dans un monde de type fantasy. Le titre n’a pour l’instant pas dévoilé de gameplay, mais on a pu voir que le moteur de jeu faisait des merveilles avec des modèles de personnages plutôt réussis. On ne sait pas quand les images seront présentées au public mais il faudra patienter avant de tout connaître du titre.

Pour le moment, Echoes of the End n’a pas de date de sortie, mais on sait qu’il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.