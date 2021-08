The Last Oricru

The Last Oricru est un RPG se déroulant en pleine guerre civile durant laquelle il est possible de s'allier ou se faire ennemi de différentes factions. Dans ce titre, l'accent est mis sur les choix du joueur qui ont une conséquence forte sur le déroulement des évènements du jeu avec une histoire dynamique et plusieurs fins différentes. Assez exigeant, le jeu met notamment en scène des boss représentant un défi notable pour le protagoniste. Chaque item du titre se révèle donc améliorable pour se créer un style de jeu personnel. Enfin, à tout moment de l'aventure, il est possible de faire intervenir un ami dans un mode deux joueurs en coopération. Ce mode offre de nouvelles possibilités inédites à travers des actions uniquement réalisables à deux.