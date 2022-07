Prime Day : Comment récupérer les 30 jeux gratuits, dont Mass Effect Legendary Edition ?

Le Prime Day, c’est maintenant. Les membres Amazon Prime peuvent dorénavant se rendre sur Amazon afin de dénicher tout un tas de bonnes affaires sur des milliers de produits, même ceux de grandes marques. Mais le Prime Day ne se résume pas qu’à ces soldes à ne pas manques. Les joueurs et joueuses ont aussi un grand intérêt à surveiller de près le Prime Day, puisque pendant 48 heures, il est possible de mettre la main sur près de 30 jeux gratuitement, à condition d’être abonné à Amazon Prime.

Comment obtenir les jeux gratuits du Prime Day sur Amazon ?

Durant le Prime Day, Amazon n’hésite pas à faire quelques cadeaux à ses abonnés, notamment sur Prime Gaming. Plus de 30 jeux sont offerts dans le cadre du Prime Day du 12 au 13 juillet, avec beaucoup de jeux indépendants, comme The Darkside Detective, Serial Cleaner ou encore Rain World.

Mais il est aussi possible d’obtenir gratuitement des jeux un peu plus gros, comme Mass Effect Legendary Edition, Need For Speed Heat, GRID Legends, Star Wars: Jedi Knight — Jedi Academy, Star Wars: Jedi Knight II — Jedi Outcast et Star Wars Republic Commando. Il faut bien noter que ces jeux sont uniquement offerts en format dématérialisé, et uniquement sur PC.

Pour récupérer ces jeux gratuitement, voici la démarche à suivre :

Rendez-vous sur la page d’accueil Prime Gaming

Connectez-vous à votre compte Amazon Prime

Cliquez sur la bannière Prime Day

Cliquez sur l’icone « Profitez des cadeaux »

Descendez pour voir tous les jeux accessibles

Cliquez sur « Récupérer le jeu »

Cliquez sur « Comment jouer »

Une fenêtre va s’ouvrir pour télécharger Amazon Games sur Windows

Il suffit ensuite de se connecter à l’application avec votre compte pour profiter du jeu

Notez que cela vaut pour la plupart des jeux, mais que certains titres comme Mass Effect vous demanderont de lier d’autres comptes avec votre compte Amazon (ici, le compte Origin).

N’oubliez pas, ces jeux sont offert pour une durée limitée, et cette offre prendra fin le mercredi 13 juillet à 23h59. Faites donc vite si vous souhaitez obtenir ces jeux gratuitement !