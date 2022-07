Le Prime Day d’Amazon revient ce mardi 12 juillet, comment bien se préparer ?

Les soldes battent leur plein actuellement, mais il est rare de trouver ces dernières être mises en avant sur Amazon. Et c’est bien normal, puisque le site marchand organise ses propres opérations de réduction au fil des mois, comme le Prime Day, qui aura lieu cette semaine. Durant 48 heures, il sera possible de découvrir tout un tas d’offres sur des milliers de produits, notamment sur de l’high-tech, mais pour être sûr de ne manquer aucun bon plan, il est important de bien se préparer pour l’événement. Voici nos conseils pour bien se préparer au Amazon Prime Day.

Quand aura lieu le Amazon Prime Day ?

Cette année, le Prime Day d’Amazon aura lieu sur deux journées complètes. Rendez-vous donc du mardi 12 juillet à 00h01, jusqu’au mercredi 13 juillet à 23h59, pour profiter du Prime Day.

Durant cette période, si vous êtes membres Prime sur Amazon, vous pourrez bénéficier de nombreuses réductions sur les milliers d’articles en promotion qui seront proposés.

Comment participer au Amazon Prime Day ?

Pour pouvoir avoir accès aux offres du Prime Day d’Amazon, rien de plus simple. Il suffit simplement d’être membre Prime avec un abonnement actif.

Lorsque le Prime Day commencera, vous pourrez vous rendre sur la page d’accueil de l’opération pour découvrir les nombreux bons plans qui seront en ligne dès le 12 juillet. Vous pouvez vous y rendre dès maintenant pour y découvrir quelques offres à venir, comme sur les appareils produits par Amazon.

Comment bénéficier d’Amazon Prime ?

Etant donné que le Prime Day est réservé aux membres Amazon Prime, tout le monde ne pourra pas bénéficier de ces offres. Pour s’abonner à Amazon Prime, il faut compter 49 € à l’année (ou 5,99€ par mois).

Mais heureusement, si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez tester gratuitement Amazon Prime pendant une durée de 30 jours.

Pour cela, il suffit simplement de créer un compte Amazon et de vous rendre sur la page d’Amazon Prime pour avoir accès aux 30 jours offerts. Il faudra simplement penser à aller dans votre compte pour résilier votre abonnement si vous ne souhaitez pas continuer à être abonné au service.

Durant ces 30 jours, vous aurez accès à tous les services Prime, comme Prime Video, mais vous pourrez aussi bénéficier des offres du Prime Day.

Comment bien se préparer pour le Prime Day ?

Puisque vous n’aurez que deux jours et que les offres se terminent parfois très vite, avec des ventes rapides où les stocks s’écoulent en un claquement de doigts, il est nécessaire de repérer à l’avance les produits que vous souhaitez acheter.

Pour cela, pensez à mettre ces derniers directement dans votre panier, et ce dès maintenant, ou dans votre liste d’envies, afin d’y avoir accès le plus rapidement possible et pour vérifier si ces produits sont en promotion.

Rendez-vous donc dès demain pour découvrir les offres proposées par Amazon.