Les Sims 4 Escapade enneigée : On y a joué et c’est prometteur

Après un lancement quelque peu critiqué par son manque de contenu, Les Sims 4 a régulièrement apporté de nouvelles choses. Certes, à travers de nombreuses extensions payantes mais plusieurs ont implémenté des choses inédites ou des collaborations sympathiques, à l’instar du pack Star Wars : Voyage sur Batuu. Cette fois, on nous emmène en voyage d’hiver avec Escapade Enneigée.

Direction le Mont Komorebi

Présentée comme la dixième extension du célèbre jeu de simulation, Escapade Enneigée apporte une nouvelle zone mais également des mécaniques qui viennent bouleverser certaines habitudes. On a pu assister à une présentation en compagnie de Graham Nardone, producteur du jeu, qui nous a montré les nouveautés, avant de nous accorder un accès pour y jouer plus longuement.

Souvent habitué à des extensions listées au prix fort pour du contenu parfois un peu chiche, on était forcément quelque peu sur nos gardes avant d’apercevoir les premières images. Des visuels qui sont partagés au travers de cet article, accompagnés de la toute dernière bande-annonce de gameplay qui permettent d’en voir plus sur les nouveautés et ce qui vous attend le 13 novembre, date de sortie de l’extension.

Les Sims 4 : Escapade Enneigée est probablement le pack d’extension que les joueurs attendaient. On y retrouve suffisamment de nouveautés pour plaire aux habitués tout en apportant de nouveaux éléments qui viennent approfondir l’expérience des Sims 4. On sera alors envoyé au Mont Komorebi, nouvelle zone à découvrir, divisée en trois parties, avec une partie urbaine, une autre plus propice aux balades et une dernière qui nous emmène en hauteur pour des activités hivernales.

Ce qu’attendaient les joueurs

Bien sûr, Escapade Enneigée offre son lot de contenus habituels : de nouveaux objets, de nouveaux styles vestimentaires, de quoi décorer votre bicoque et toutes les choses auxquelles la franchise nous a habitués. Cependant, contrairement à certains ajouts, cette extension apporte ce que les fans attendaient : des mécaniques qui viennent approfondir la vie quotidienne de nos Sims et apporter une plus-value non négligeable.

Le Mont Komorebi est absolument magnifique. Les moments à s’émerveiller devant les nouveaux décors ne sont pas rares, et les trois zones inédites sont merveilleuses. La première est un lieu touristique avec ses maisons élégantes, la seconde, une ville japonaise plus traditionnelle avec sa forêt remplie de bambous, et la troisième nous permet de pratiquer de nouvelles activités d’hiver. L’ensemble est équilibré et très bien construit.

Vacances d’hiver obligent, nos Sims peuvent louer l’une des maisons préconçues par le studio Maxis pour se relaxer. Mais il évidemment possible de s’adonner aux joies de la construction en achetant aussi une maison, avec pléthore d’objets architecturaux et de la décoration d’intérieur au style nippon. Mieux encore, on peut désormais surélever les habitations, tout comme les maisons traditionnelles japonaises. Un outil qui nécessite un petit temps d’adaptation mais qui vous permettra de personnaliser encore davantage vos entrées.

Good Feeling

En plus de ces 130 nouveaux objets de construction et autres tenues aux inspirations japonaises, on peut partir au sommet de la ville, Yukimatsu, pour profiter des joies des sports d’hiver. Ski, snowboard, luge, et même escalade, il y a de quoi faire. On peut également prendre les télécabines, ce qui appuie encore un peu plus cette sensation de dépaysement. Il faudra s’équiper, puis, à force de pratiquer l’activité, votre Sim s’améliorera et pourra avoir accès à d’autres pistes d’un autre niveau.

On peut également noter l’arrivée des distributeurs. Il sera possible de se procurer toutes sortes de fournitures comme des répulsifs à bestioles, idéal lors de vos balades en forêt, mais aussi de la nourriture ou encore des capsules simmi qui renferment des figurines. Un ajout simple mais qui plaira assurément aux amateurs de gashapons. Nombreux sont celles et ceux qui dépenseront leurs simflouz dedans.

Tous ces ajouts sont bien jolis mais la plus grande nouveauté de cette extension réside bel et bien dans les caractéristiques supplémentaires pour vos sims : Le Style de vie et les Sentiments. Simple fonctionnalité supplémentaire au premier abord, cela va considérablement changer votre expérience avec votre petite famille. Style de vie ne fonctionne pas comme les aspirations, puisque cela se manifeste en réponse à vos habitudes et à vos actions régulières, ce qui permet d’ajuster le comportement de votre Sim en conséquence. Dynamique, casanier, à la recherche de sensations, plus de 16 options sont présentes, bien qu’il ne soit possible d’en sélectionner que trois à la fois.

L’autre ajout majeur concerne les Sentiments. Cette fois-ci, il s’agit des relations entre deux Sims sur le long terme. Tout comme Le Style de Vie, cela se base sur des actions régulières, mais entre deux personnes. Si deux Sims ont toujours été comme chien et chat, cela ne changera pas, même si leurs relations s’améliorent. Sur notre session, difficile de connaître la teneur de cette nouveauté, mais cela ajoute une profondeur appréciable à l’expérience.

Faut-il attendre Escapade Enneigée ?

Assurément, oui. Si encore une fois, Electronic Arts n’hésite pas à refourguer une extension vendue à plein tarif, on trépigne cependant d’impatience de découvrir tout cela le 13 novembre, date à laquelle Escapade Enneigée arrivera simultanément sur les versions PC et consoles des Sims 4.

L’extension fourmille de détails et apporte aussi bien du contenu supplémentaire que des changements en profondeur, le tout, avec des objets, tenues et environnements tout bonnement sublimes. Difficile de dire encore s’il s’agira du meilleur ajout que le studio peut nous apporter mais Escapade Enneigée s’annonce assurément comme une extension incontournable pour les fans.