Test Les Sims 4 Star Wars : Voyage sur Batuu, toutes les nouveautés du pack

Cela ne surprend plus personne, Electronic Arts propose une énième extension pour son lucratif jeu de simulation de vie. Après l’écologie ou encore l’université, Les Sims 4 propose du nouveau contenu payant. Un pack de jeu cette fois-ci, logiquement vendu à 19.99€ et qui se range aux côtés de Monde Magique, Strangerville ou encore Vampires. Néanmoins, EA apporte un peu de fraîcheur puisqu’il nous emmène dans une galaxie lointaine avec Star Wars : Voyage sur Batuu.

C’est mal connaître mes nouveaux pouvoirs

Après avoir intégré Baby Yoda, les Sims 4 propose un pack de jeu dédié à la Guerre des Etoiles. Envie de partir en voyage au fin fond de la galaxie ? La ville de Batuu est faite pour vous. A l’aide d’un téléphone portable ou d’un ordinateur, choisissez l’interaction prendre des vacances, et en route pour la voie lactée. Il n’est pas possible de faire emménager votre Sim directement dans ce monde.

Divisée en trois parties, la ville de Batuu compte à gauche le campement de la Résistance, cachée dans les profondeurs de la forêt. Si vous souhaitez rejoindre leur camp, il va falloir le prouver et réaliser quelques missions afin qu’ils vous considèrent vraiment comme l’un des leurs. Sur la droite de la carte de situe le Quartier du Premier Ordre. Vous l’aurez compris, c’est ici que vous pourrez croiser Stormtrooper, vaisseaux et soldats impériaux. C’est également ici que vous pourrez acquérir votre propre droïde.

Et enfin, au centre de ce nouveau monde se trouve l’Avant-poste de la Flèche Noire, il s’agit en quelque sorte du centre-ville où vous trouverez une boutique pour sabre laser, de quoi vous nourrir et vous changer, ainsi qu’accéder à la Cantina d’Oga. Vous pourrez également croiser pas mal de contrebandiers et pirates tels que le vil Hondo Ohnaka, ce qui évidemment, ne manquera pas de faire un clin d’œil aux fans de Clone Wars.

Les dataries feront l’affaire

Pour votre Sim, vous aurez droit à de nouvelles tenues et coiffures afin de vous fondre dans la masse des habitants de Batuu, accessibles lorsque vous modifiez votre Sim, mais aussi dans une boutique de l’Avant-Poste de la Flèche Noire. Sachez également que deux nouvelles aspirations Star Wars vous sont proposées :

Espoir ou Ordre , où il vous faudra choisir un camp. Une fois votre choix fait, vous devrez alors exécuter des missions pour votre camp et augmenter votre rang.

ou , où il vous faudra choisir un camp. Une fois votre choix fait, vous devrez alors exécuter des missions pour votre camp et augmenter votre rang. Si choisir un camp n’est pas votre fort, vous pouvez opter pour l’aspiration Corsaire Galactique, et devenez un contrebandier ou chasseur de prime.

Pour chaque aspiration terminée, vous serez récompensé d’un trait de caractère. Par exemple, pour avoir terminé l’aspiration Parangon d’espoir, pour avoir soutenu la cause de la Résistance, vous obtenez le trait de caractère Présence héroïque, cela augmente plus facilement votre charisme et inspire les autres Sims rien qu’avec votre présence.

Sachez que les Simflouz ne pourront pas être utilisés sur Batuu, et vous n’aurez pas accès non plus votre inventaire. Mais n’ayez crainte, tous vos biens vous seront restitués une fois de retour chez vous. La monnaie de Batuu est les Crédits Galactiques, vous en récolterez à chaque mission réussie. N’hésitez pas à regarder votre panneau carrière pour accéder aux ordres de missions, peu importe le côté que vous aurez choisi.

Les premières missions sont simples et vous permettent de prendre vos marques. Le panneau simologie vous indiquera votre réputation sur Batuu en fonction de chaque clan : la Résistance, le Premier Ordre et les Vauriens. Si vous êtes sur le territoire ennemi afin de mener à bien votre mission, surtout faites-vous discret afin de ne pas vous faire repérer.

Un pack destiné aux fans

Quel plaisir de retrouver les personnages emblématiques de la Saga Star Wars dans ce nouveau pack de jeu. Rey, Kylo Ren ou encore Hondo Ohnaka, on souhaiterait rejoindre tous les camps afin de pouvoir tous les rencontrer et qu’ils deviennent nos amis. Difficile de ne pas apprécier un High Five avec Rey. Egalement, un vrai régal pour les oreilles que d’entendre les morceaux de Star Wars lors des chargements du jeu ou encore dans la cantina d’Oga (oui, on est sûr de vous avoir mis la musique dans la tête).

Reste que l’on regrette évidemment le manque de véritables nouveautés. N’y voyez aucune utilisation de la force ou de son sabre laser ici, si ce n’est quelques exercices avec. Pas de folie interstellaire non plus. On se contente d’une petite escapade dans une destination supplémentaire. Ce qui en soi, est déjà pas mal, surtout que l’ambiance est vraiment bien respectée.

Ce pack, pour la somme de 19,99€, est vraiment fait pour tous les fans de Star Wars. Rien que pour voir le Faucon Millenium, adopter son propre droïde ou encore manier le sabre laser, tous les fanatiques de la saga ne pourront plus lâcher le jeu, Batuu étant une magnifique destination. Certes, on s’y fait, le prix est toujours costaud. Mais l’attrait de la licence Star Wars adoucit grandement la chose et difficile de passer à côté si vous adorez l’univers. Un pack de jeu dédié aux fans et qui parlera surtout à ces derniers.