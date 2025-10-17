Les premiers tests de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sont tombés, résultat mitigé pour ce RPG ?

Un jeu qui manque de mordant

Entre des attentes trop élevées et la joie de voir le projet sortir sous n’importe quelle forme possible, il y avait beaucoup d’a priori sur ce Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Même en faisant fi de tout cela, il s’avère que le RPG de The Chinese Room et Paradox a du mal à convaincre une bonne partie de la presse. Le jeu obtient pour le moment un score OpenCritic de 66, et un score Metacritic de 67 sur PC et 63 sur PS5 au moment où l’on écrit ces lignes.

Beaucoup de tests mentionnent l’absence de vraies ambitions sur la suite d’un jeu très apprécié, comme chez GameSpot qui regrette cela, même si le jeu se rattrape du côté de son histoire et ses personnages. Certains pointent l’absence de beaucoup de mécaniques de RPG, à l’image de Push Square : « Ses meilleures qualités sont toujours de courte durée, enfouies profondément sous les frustrations d’éléments RPG inexistants ». En somme, il semble y avoir quelques bonnes critiques à propos du récit que l’on nous raconte, mais les problèmes techniques et d’autres éléments viendraient gâcher le tableau.

On vous en dira plus très prochainement, étant donné que notre test arrive dans quelques jours. Il nous manque encore quelques heures de jeu pour statuer définitivement dessus, mais soyez certains que notre avis arrive.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.