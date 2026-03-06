Pragmata profite d’un nouveau trailer pour avancer sa date de sortie d’une semaine
Tandis que Resident Evil Requiem se charge tranquillement de réaliser des ventes très satisfaisantes pour Capcom, il est temps pour la boîte japonaise de se tourner vers les autres échéances d’une année qui n’a pas fini de livrer des titres majeurs. Pragmata est la prochaine cartouche à être lancée, et si on savait déjà que le jeu arriverait en avril, le dernier Capcom Spotlight nous livre la bonne surprise que le titre aura finalement un peu d’avance.
Diana visiblement pressée d’arriver sur Terre
Quelle grande curiosité que ce Pragmata. Une partie du public se trouve plutôt emballé par la proposition de Capcom, et c’est notre cas, y compris après un aperçu sur la Switch 2, mais le titre a encore sans doute besoin de prouver pour les plus sceptiques. Et il y aura moins d’attente que prévu pour se faire un avis définitif, puisqu’on apprend que Pragmata ne sortira plus le 24 mais le 17 avril, soit une semaine en avance.
L’information nous parvient au terme d’un trailer mélangeant histoire et phases de jeu pour servir en gros de récapitulatif de ce que le titre de Capcom souhaite nous proposer. Rappelons que la démo gratuite « Sketchbook », disponible sur toutes les plateformes, vous permet de poser un pied dans cet univers si particulier au gameplay partagé entre combat et hacking.
Pragmata est donc désormais attendu pour le 17 avril sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, nous vous redirigeons vers notre aperçu initial convaincant.
Date de sortie : 24/04/2026