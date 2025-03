PowerWash Simulator 2 est annoncé, reprenez votre Karcher dès cette année

Passion nettoyage

FuturLab annonce aujourd’hui ce PowerWash Simulator 2 avec une première bande-annonce. Cette suite conservera tout ce qui a fait le charme du premier épisode, avec cependant de nouveaux outils pour améliorer l’expérience tout en rendant le nettoyage encore plus gratifiant qu’auparavant. Il y sera donc toujours question d’aller gratter le moindre signe de saleté sur tout ce qui nous entoure afin de nous procurer un sentiment de bien-être devant ce travail bien accompli.

On y découvrira une nouvelle campagne avec des lieux inédits, avant d’aller faire une pause dans notre petite base que l’on pourra personnaliser avec des objets à collecter. Cette campagne pourra aussi être vécue en coopération en ligne, ou via un écran partagé en local.

Dan Chequer, design director chez FuturLab, déclare à propos de cette suite :

« PowerWash Simulator 2 propose aux joueurs encore plus de moyens de retrouver ce même sentiment de satisfaction, grâce à de nouveaux outils, fonctionnalités et améliorations de la qualité de vie. Nous sommes impatients de voir les joueurs dépoussiérer leurs nettoyeurs haute pression et se plonger dans cette toute nouvelle campagne, qui vous propose encore plus de nettoyage et de nouvelles façons de relâcher la pression. »

PowerWash Simulator 2 est pour l’instant prévu sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series, et devrait sortir dès cette année 2025.