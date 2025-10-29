Pour se refaire une santé, DON’T NOD signe un accord pour produire un jeu narratif basé sur une licence Netflix

Forcément, on parie sur un jeu Stranger Things

Ce nouveau bilan permet déjà de confirmer que Lost Records: Bloom & Rage n’a pas atteint les objectifs demandés par DON’T NOD, « entrainant entraînant une dépréciation de 13,1 M€ de la valeur des actifs » sur le semestre. Le groupe espère se rattraper avec Aphelion, présenté hier lors du dernier ID@Xbox, qui arrivera en 2026 et qui dispose d’un deal avec Microsoft pour une disponibilité dans le Xbox Game Pass.

Et en dehors d’autres projets encore non-annoncés, DON’T NOD veut surtout assurer son avenir en aller pêcher un gros poisson, qui n’est autre que Netflix. pendant que celui-ci ferme ses propres studios à tour de bras, il n’est pas contre l’idée de laisser d’autres studios externes s’occuper de ses licences. DON’T NOD indique donc avoir signé un contrat avec le géant de la SVOD pour la production d’un nouveau jeu narratif « basé sur une propriété intellectuelle majeure », qui est confiée au studio basé à Montréal.

Il n’est pas précisé de quelle licence il est question ici, mais avec le CV de DON’T NOD, tout semble mener à un jeu Stranger Things, si l’on doit se livrer au jeu des petites théories. Réponse dans les prochains mois.