Aphelion, Routine, Superball, AGNI: Village of Calamity… Voici 11 jeux à retenir du dernier ID@Xbox

Vous trouverez ici les 11 jeux à retenir du dernier ID@Xbox, en faisant l’impasse sur des projets déjà sortis comme 33 Immortals ou Vampire Survivors.

AGNI: Village of Calamity

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC, Xbox Series

Avec l’approche d’Halloween, le thème de l’horreur était très bien représenté durant cet ID@Xbox. Le show a ouvert sur une nouvelle vidéo d’AGNI: Village of Calamity, un titre développé par un studio indonésien (Separuh Interactive) qui va s’inspirer de cette culture, avec des éléments horrifiques assez originaux (et franchement dégueulasses). Le jeu nous fera suivre le périple d’Agni, une enquêtrice qui va tenter de comprendre ce qui se trame dans un village maudit. On apprend aujourd’hui qu’en plus de la version PC déjà annoncée, le titre sortira également sur Xbox Series.

Darkwood II

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Après un premier épisode sorti en 2017, la licence horrifique Darkwood continue via Darkwood II, mais pas avec le même studio. Acid Wizard laisse sa place à Ice-Pick Lodge, le studio derrière Pathologic, même s’il promet d’être toujours dans le coin pour surveiller le résultat. Cette suite se déroulera plusieurs années après les événements du premier jeu et proposera de naviguer en eaux troubles avant de trouver un refuge pour la nuit, avec de nouvelles créatures qui viendront vous inquiéter durant votre voyage.

Awaysis

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC, Xbox Series

Plus mignon que les deux jeux précédents, Awaysis est quant à lui un « dungeon brawler » jouable en solo ou à plusieurs, où l’on contrôle quelques animaux armés jusqu’aux dents dans des arènes évolutives. Le jeu se base beaucoup sur son système de physique, avec des combats nerveux et complétement bordéliques, et des passages de plateformes via des séquences de glisses.

Aphelion

Date de sortie : Début 2026

: Début 2026 Plateformes : PC, PS5, Xbox Series (Game Pass)

DON’T NOD a bien besoin de se remettre sur pied, et il compte fortement sur Aphelion pour l’aider à cela. Le jeu d’aventure de sicence-fiction en a enfin montré un peu plus avec une bande-annonce impressionnante, qui nous présente le duo Ariane et Thomas, au sein de la planète Persephone qui est le dernier espoir de l’humanité pour trouver un nouveau foyer. Bien entendu, cette planète est déjà occupée par d’étranges choses qui n’hésiteront pas à nous pourchasser via des courses-poursuites qui ont l’air particulièrement spectaculaires. Nommée Le Nemesis, la créature qui sera à nos trousses nous demandera faire preuve de discrétion pour espérer sans sortir.

Superball

Date de sortie : Disponible

: Disponible Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Rematch ne vous suffit ? Vous pourrez donc jeter un oeil à Superball, qui vient lui aussi s’inspirer de Rocket League, tout en y ajouter un soupçon de hero-«shooter» avec des personnages capables de déclencher des techniques spéciales à la Galactik Football, quitte à ne pas jouer qu’avec les pieds. Développé par Pathea Games, le studio derrière les jeux My Time at (Portia, Sandrock…), le jeu a changé de titre pour passer de Super Buckyball Tournament à Superball, et disponible dès maintenant en free-to-play.

Sledding Game

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Parmi les petits jeux qui n’ont l’air de rien, mais dont le concept peut être amusant sur plusieurs soirées entre amis, on retrouve Sledding Game, un jeu de glisse avec des animaux. Un titre cozy par excellence, sans challenge imposé, où vous pourrez aussi déposer votre planche à glisser pour construire des bonhommes de neige entre amis, faire du curling, jouer aux fléchettes, pêcher… bref, de nombreuses activités vous sont offertes pour passer quelques moments amusants.

Monsters are Coming! Rock & Road

Date de sortie : 20 novembre 2025 (PC), 2026 (Xbox)

: 20 novembre 2025 (PC), 2026 (Xbox) Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Aperçu lors du Future Games Show de l’été dernier, Monsters are Coming! Rock & Road s’est rappelé à notre bon souvenir avec une nouvelle vidéo de gameplay illustrant les principes de ce roguelite « tower-survivor ». Contrairement à la plupart des jeux type tower-défense, on contrôlera ici une ville mobile (en plus de pouvoir avancer à pied, qu’il faudra protéger des assauts ennemis en choisissant les bonnes fortifications, et ce jusqu’à atteindre l’objectif final.

Routine

Date de sortie : 4 décembre 2025

: 4 décembre 2025 Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Disparu des radars pendant pas mal d’année, le jeu d’horreur Routine est de retour, cette fois-ci avec une date a priori définitive à la clé. C’est avec une nouvelle vidéo façon found-footage que le jeu est apparu lors de cette conférence, avec la promesse de nous arriver dès le début du mois de décembre. C’est donc la fin d’une grande arlésienne qui se prépare, s’il n’est pas encore repoussé.

Egging On

Date de sortie : 6 novembre 2025

: 6 novembre 2025 Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass)

Initialement prévu pour cet été, Egging On n’arrivera finalement que dans quelques jours. Avant son lancement, ce titre loufoque apparait une dernière fois et nous représente son concept, qui est de nous laisser prendre le contrôle d’un œuf dans différents parcours, où le but sera de tout faire pour ne pas craquer en chemin, et ce malgré les nombreux pièges.

UnGodly

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC, Xbox Series, PS5, mobiles

On a trop pris l’habitude de voir des free-to-play basés sur la collection de personnages avec une esthétique « animé », c’est pourquoi UnGodly semble apporter un peu de neuf au genre avec une inspiration plus occidentale, même si les personnages sont toujours très peu vêtus. Dans cet action-RPG, vous devrez rassembler des « Primals » afin de vous mesurer à une entité cosmique qui détruit peu à peu la civilisation.

Planet of Lana 2

Date de sortie : 2026

: 2026 Plateformes : PC, Xbox Series (Game Pass), PS4, PS5, Switch, Switch 2

On termine sur Planet of Lana 2, jeu déjà annoncé mais qui a fait l’objet d’un focus spécial avec plus de trois minutes de gameplay. Cette suite promet d’apporter un vent de fraicheur avec davantage de biomes que le précédent opus. On se concentre ici sur une zone aquatique, avec d’autres créatures à rencontrer. On s’attarde aussi sur l’impact de la technologie sur cette planète, toujours en résolvant des énigmes en compagnie du duo du premier jeu.