DON’T NOD est toujours à la peine, mais Lost Records: Bloom & Rage enregistre des ventes conformes aux prévisions

Pas de miracle non plus

Puisque Lost Records: Bloom & Rage est sorti en deux parties, espacées de deux mois, et est arrivé directement sur le PlayStation Plus Extra et Premium, il y avait de quoi ne pas partir confiant dans le succès commercial de cette nouvelle licence. DON’T NOD ne veut pas donner de chiffres exacts, mais dans son bilan de la dernière année fiscale, il déclare tout de même que « le jeu enregistre des ventes en ligne avec les prévisions, dans un marché toujours plus sélectif ». Reste à savoir si l’entreprise est satisfaite de cela ou non. Il classe tout de même le jeu dans les titres ayant un « potentiel commercial à long terme », au même titre que le mignon Koira.

À côté de cela, les résultats du groupe sont à la peine pour l’année fiscale 2024/2025, comme on le savait déjà. Oskar Guilbert, le PDG, déclare :

« Les résultats 2024 reflètent des performances en-deçà de nos attentes sur les dernières productions, malgré une réception critique très positive. Ils intègrent également un ajustement comptable de la valeur de notre portefeuille, sans impact sur la trésorerie. Dans un contexte de recentrage et de transformation, nous avons également dû engager un plan d’économies structurant, visant à concentrer nos efforts sur 3 lignes de production. Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de sécuriser les ressources du Groupe et de renforcer sa capacité à évoluer dans un environnement de plus en plus compétitif et sélectif. »

Si l’on met de côté The Lonesome Guild, DON’T NOD se concentre aujourd’hui sur deux projets réalisés en interne, qui devraient rentrer dans l’un des genres « Action-RPG », « Aventure Narrative » et « Action-Aventure » qui sont désormais les trois piliers du groupe.

On remarquera également que l’un des objectifs de l’entreprise est de « saisir les opportunités de partenariats sur des IP à succès, non détenues par le Groupe, pour diversifier les sources de revenus tout en limitant les risques ». Autrement dit, développer des jeux liés à des licences qui n’appartiennent pas à DON’T NOD. On penserait ici directement à Life is Strange si le dernier épisode n’avait pas été un échec commercial.