Lost Records: Bloom & Rage va sortir dans une édition physique comprenant quelques bonus

Avec un DON’T NOD qui va mal, Lost Records: Bloom & Rage n’avait certainement pas le droit à l’échec. Le jeu narratif n’a heureusement pas bidé et a enregistré des ventes conformes aux prévisions, ce qui veut aussi dire qu’il n’a pas cartonné non plus et qu’il en faudra bien plus au studio pour relever la tête de l’eau. Il peut néanmoins prévoir quelques ventes additionnelles pour son dernier jeu grâce à une version physique qui arrivera dans les boutiques d’ici quelques mois.