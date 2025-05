PlayStation préparerait pour bientôt des bundles PS5 avec Call of Duty Black Ops 6

Le retour d’un mariage historique

Billbil-kun nous gratifierait donc d’une nouvelle exclu sur Dealabs. L’offre mentionnée regroupant une PS5 et Call of Duty Black Ops 6 concernerait autant le modèle Slim Standard que le modèle Slim édition numérique. Précisons simplement que pour Call of Duty Black Ops 6, et comme souvent dans les bundles, il s’agira d’un code de téléchargement. Le pack Slim Standard coûterait 449.99$, tandis que la Slim édition numérique serait proposé au tarif de 399.99$.

Si l’on fait les conversions en tenant compte de ce que l’on a pu connaître jusqu’ici, on partirait alors respectivement sur 499,99€ et 449,99€. Il s’agirait donc de packs 50€ moins cher que les consoles seules, tout en profitant d’un jeu. Une affaire plutôt intéressante.

En ce qui concerne la date de disponibilité, l’insider pressent une commercialisation vers la fin mai, et ce ne serait pas irréaliste compte tenu du lancement des Days of Play, événement annuel de promotions et d’offres exclusives de la part de PlayStation arrivant à cette période. On attend donc une communication officielle de la firme nippone mais la confirmation ne devrait pas trop tarder.