Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
Rédigé par Jordan
The Pokémon Company n’en est malheureusement pas à sa première fuite. Alors que l’entreprise se prépare à célébrer le lancement de Légendes Pokémon Z-A, elle doit faire face à un nouveau « Teraleak », une fuite d’informations survenue après un hack, chose qui était déjà arrivée en 2023. Et cette fuite n’est pas anodine. Elle dévoile tous les plans concernant les jeux Pokémon à venir, avec même quelques images volées et des informations sur le budget des épisodes.
Une Pokéfuite massive apparait
Comme pour la fuite chez Insomniac Games, qui résultait d’un hack malveillant et non pas d’une simple bourde, on évitera ici de rentrer dans les détails concernant les futurs jeux Pokémon, d’autant plus que la véracité de chaque information doit être confirmée au compte-goutte (certains profitant de cette fuite pour diffuser n’importe quelle fausse affirmation).
Sachez simplement que ce leak relève à priori tous les plans de The Pokémon Company jusqu’en 2030, avec les prochaines générations de Pokémon et les changements à venir dans la série. On y voit aussi des plans abandonnés pour certains épisodes de la licence. Même Légendes Pokémon Z-A et son futur DLC sont concernés ici, donc gare à vous si vous souhaitez éviter tous les spoilers potentiels.
Au-delà des informations concernant le contenu des jeux à venir, des chiffres par rapport aux budgets de chaque épisode ont été révélés, et ils sont — comme on pouvait s’en douter — assez légers pour une licence d’envergure telle que Pokémon. Là encore, si tout cela vous intéresse, vous trouverez certainement sans mal toutes ces fuites sur plusieurs sites et forums. L’accélération des fuites chez The Pokémon Company commence maintenant à devenir un problème majeur pour l’entreprise, surtout lorsqu’elles surviennent presque à la veille d’un lancement de nouvel épisode.
