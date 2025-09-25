Pokémon TCG Pocket va sortir sa première extension limitée dans le temps avec une garantie de carte rare à chaque paquet

Des boosters un peu plus généreux que d’ordinaire

Avec l’extension Booster de Luxe ex, vous allez peut-être pouvoir rattraper votre retard dans Pokémon TCG Pocket. Celle-ci comprendra des cartes des premières extensions du jeu, jusqu’à celle de Sagesse entre Ciel et Mer.

Vous y retrouverez notamment des cartes d’une rareté de 4 losanges à l’intérieur, donc pas mal de Pokémon-EX, étant donné que chaque paquet vous garantira l’accès à une carte de ce niveau de rareté. Idéal pour compléter votre collection des anciennes extensions, d’autant plus que vous pourrez parfois y retrouver images alternatives avec des effets uniques, comme Pikachu ou Arceus.

Cette extension sera disponible dès le 30 septembre au petit matin, mais elle ne sera accessible que durant une période limitée. Vous aurez jusqu’au 30 octobre prochain pour ouvrir tous vos boosters, et après cela, c’est terminé. Enfin presque, puisque la vidéo indique que cette extension reviendra à un moment ou à un autre en jeu, sans doute de manière ponctuelle entre deux grosses mises à jour.

Pokémon TCG Pocket est disponible sur les mobiles iOS et Android.