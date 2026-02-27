Pokémon Pokopia se révèle plus riche que jamais avec un nouveau trailer rempli de nouveautés

DJ Motisma aux platines

La musique de la franchise a largement été mise en avant durant ce Pokémon Presents, et Pokémon Pokopia a eu droit à son moment mélodique avec la révélation d’une nouvelle forme de Motisma, qui a fusionné avec une chaîne hi-fi pour devenir DJ Motisma. Son rôle consistera à diffuser différentes musiques via des CD, chacun représentant un thème culte de la série, comme celui de Bourg Palette ou encore de l’Académie de Pokémon Écarlate et Violet.

« Rongrigou cuisinière », alias Rongragoût, est également une forme inédite qui fera sa première apparition dans Pokopia. Comme l’indiquent sa toque de chef en ferraille et ses ustensiles, elle nous apprendra à concocter différents plats. Ceux-ci serviront non seulement à être offerts aux Pokémon du jeu, mais aussi à renforcer les capacités de votre avatar Métamorph. Nous avons eu un bon exemple avec la capacité Feuillage qui permet de faire surgir un large amas de buissons d’un seul coup, contre un seul habituellement.

Du cache-cache en multijoueur

Le titre a également montré plusieurs séquences multijoueur. Si les possibilités de construction continuent d’impressionner, le jeu met aussi en avant une dimension sociale importante grâce à un système permettant de visiter les îles d’autres joueurs, avec jusqu’à quatre personnes simultanément sur une même île. Il sera notamment possible d’y jouer à cache-cache grâce à la faculté de Métamorph de prendre l’apparence d’un objet du décor afin de se camoufler.

On aperçoit aussi la force de la coopération entre joueurs, qui permettra de réaliser des constructions gigantesques. A l’image de Minecraft, on peut s’attendre à ce qu’énormément de créateurs nous fassent des reproductions de lieux connus à couper le souffle.

De nouveaux biomes et Pokémon dévoilés

La fin de la présentation n’a pas été avare en nouvelles images,ce qui a permis de dévoiler de nombreux décors qui donnent un aperçu de la variété des biomes présents dans le jeu. On distingue notamment des grottes ainsi qu’une mine parcourue de coulées de lave. Enfin, de nouveaux Pokémon ont été officialisés, dont Raikou, mais aussi de nouvelles transformations pour Métamorph qui pourra prendre l’apparence d’un Gravalanch et tout casser sur son passage ou encore un Magnéti dont on ignore encore les capacités.

Nul doute que les amateurs de jeux cozy et les fans de Pokémon auront encore plus envie de mettre la main sur le titre après cet aperçu généreux en nouveautés.

Pokémon Pokopia sortira le 5 mars prochain exclusivement sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre preview du jeu pour en savoir plus.