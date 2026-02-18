Pokémon Pokopia mobilise l’équipe la plus large jamais créée chez Omega Force

L’idée du jeu est née dans les années 2000

Pokémon Pokopia ne paye pas de mine au premier regard, et pourtant, il s’agit de l’un des projets les plus ambitieux d’Omega Force. C’est ce que le réalisateur Takuto Edagawa sous-entend chez Famitsu (article traduit par Automaton), en indiquant que le jeu a demandé l’équipe la plus massive possible chez Omega Force pour travailler sur ce spin-off, sans donner pour autant de chiffres. Une équipe qui connaissait tout de même bien le sujet, puisque beaucoup d’employés avaient déjà œuvré sur les Dragon Quest Builders, qui reprennent le même prince que Pokémon Pokopia (dont Takuto Edagawa).

Pour autant, l’idée du jeu est bien venue de chez Game Freak. L’article nous apprend que c’est Shigeru Ohmori, un vétéran de la licence Pokémon, qui a poussé ce concept en premier lieu. Son inspiration ne lui vient pas tellement des récents succès dans le genre, mais d’une vieille idée eue il y a de cela 25 ans lorsqu’il travaillait sur Pokémon Rubis et Saphir, lorsqu’il était en charge de la carte des jeux.

C’est en voyant l’un de ses assistants placer des brins d’herbe sur cette carte (qui cachaient automatiquement des Pokémon sauvages) qu’il a eu l’envie de créer un jeu dans lequel on pourrait s’amuser à aménager un monde où les Pokémon puissent vivre leur vie. Au départ, l’idée était uniquement de proposer un jeu de simulation, mais cela a évolué et c’est pour cela que Métamorph est entré dans l’équation, afin d’avoir un Pokémon pouvant se transformer en humain pour tenir des outils, et donc ajouter une couche de craft à l’ensemble.

Pokémon Pokopia sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars prochain. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu de celui-ci.