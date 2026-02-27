Pokémon Champions sortira sur Switch en avril, mais la version mobile attendra encore un peu
Voulant développer un spin-off qui serait uniquement consacré aux combats pour favoriser les compétitions sportives, The Pokémon Company a eu l’idée de produire Pokémon Champions, qui rappellera aussi un peu l’esprit des Pokémon Stadium chez les fans de la première heure. Ce nouvel épisode a été annoncé il y a un bout de temps, mais ce n’est que lors du Pokémon Presents qui venait fêter les 30 ans de la saga que l’on a pu avoir une idée plus précise de la date de sortie du titre.
Prêts à entrer dans l’arène ?
C’est à travers une bande-annonce pleine d’exagération et de mise en scène que Pokémon Champions fait enfin reparler de lui. Ce jeu dans lequel vous vous concentrez uniquement sur l’entraînement de votre équipe et les duels contre les dresseurs et dresseuses du monde entier sera bientôt disponible, du moins sur Switch.
Le jeu sortira dans un premier temps sur la console de Nintendo, dès le mois d’avril, sans date plus précise pour le moment. La version mobile iOS et Android n’est pas oubliée pour autant, mais elle aura un peu de retard étant donné qu’elle ne sortira que plus tard dans l’année, là encore sans information plus concrète.
Si vous comptez y jouer sur Switch, vous pourrez télécharger le jeu en avance pour obtenir un Dracolosse gratuitement en jeu, et une campagne spéciale sera lancée dès le début pour obtenir des Méga-Gemmes qui pourront ensuite être utilisées sur vos Pokémon dans Légendes Pokémon Z-A. Pour rappel, vous pourrez aussi transférer certains de vos Pokémon depuis Pokémon HOME pour les faire combattre ici.
