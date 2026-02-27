Pokémon Champions sortira sur Switch en avril, mais la version mobile attendra encore un peu

Prêts à entrer dans l’arène ?

C’est à travers une bande-annonce pleine d’exagération et de mise en scène que Pokémon Champions fait enfin reparler de lui. Ce jeu dans lequel vous vous concentrez uniquement sur l’entraînement de votre équipe et les duels contre les dresseurs et dresseuses du monde entier sera bientôt disponible, du moins sur Switch.

Le jeu sortira dans un premier temps sur la console de Nintendo, dès le mois d’avril, sans date plus précise pour le moment. La version mobile iOS et Android n’est pas oubliée pour autant, mais elle aura un peu de retard étant donné qu’elle ne sortira que plus tard dans l’année, là encore sans information plus concrète.

Si vous comptez y jouer sur Switch, vous pourrez télécharger le jeu en avance pour obtenir un Dracolosse gratuitement en jeu, et une campagne spéciale sera lancée dès le début pour obtenir des Méga-Gemmes qui pourront ensuite être utilisées sur vos Pokémon dans Légendes Pokémon Z-A. Pour rappel, vous pourrez aussi transférer certains de vos Pokémon depuis Pokémon HOME pour les faire combattre ici.