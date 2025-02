Pokémon Champions : un nouveau jeu centré sur les combats Pokémon annoncé sur Switch et mobiles

Pokémon Bagarre

Développé par The Pokémon Works et supervisé par GameFreak, Pokémon Champions est un jeu centré sur les combats compétitifs entre Pokémon. Il comprendra les mécaniques de jeu classiques, telles que les types, les talents et les capacités. Avec ce titre, la licence ne se limite plus aux sorties régulières des opus principaux et propose une plateforme où tous les joueurs du monde entier peuvent s’affronter.

Il y a encore peu d’informations sur le titre mais on sait qu’il sera possible d’importer des Pokémon depuis Pokémon HOME et d’utiliser les Méga-Évolutions et le Téra-Cristal. Plusieurs modes de jeu sont annoncés, mais encore une fois, rien de précis pour le moment. On peut toutefois imaginer les modes classiques comme les combats Solo et Duo, ou encore des modes plus rares comme les combats Trio ou Rotatif. Sans oublier les combats disposant de règles particulières limites de temps, nombre de Pokémon autorisés, niveaux imposés, etc.).

Pokémon Champions est en développement sur Switch, iOS et Android. Il ne dispose pas encore de période de sortie.