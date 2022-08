Playstation retransmettra l'evo 2022

En mars 2021, PlayStation avait fait l’acquisition de l’EVO, la célèbre série de tournois de jeux de combat, en partenariat avec la société RTS (et non, pas les jeux de stratégie ou la Radio télévision suisse). Il est donc assez normal de voir Sony en faire un peu plus que d’habitude pour couvrir l’évènement pour son grand retour en physique à Las Vegas.

PlayStation était bien au Hellfest donc bon…

Le soutien de l’évènement passera donc par des programmes spéciaux en direct de l’EVO sur les chaînes officielles Youtube et Twitch de PlayStation. On imagine un fonctionnement proche de ce que voulait faire l’organisation de l’EVO ces dernières années avant la pandémie, à savoir un live plus généraliste principalement dédié à un public néophyte.

En effet, on aura toujours droit aux retransmissions intégrales des compétitions sur les chaînes des éditeurs des jeux en question tandis que le stream PlayStation se chargera de montrer les temps forts, le tout présenté par des joueurs pro et des commentateurs. L’apport de l’éditeur-constructeur dans l’exercice viendra des interviews de développeurs tout au long de l’émission.

Préparez-vous à être déçus de l’absence d’Injustice 3 et de Tekken 8

On nous promet la participation d’Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK, et Bandai Namco, pour du contenu et des annonces. Il faut noter que l’émission aura lieu les 5 et 6 août (donc ce vendredi et ce samedi) ce qui devrait donc permettre un meilleur équilibre des news qui sont souvent réservées au dimanche, le jour des grandes finales qui seront elles diffusées par la chaîne officielle de l’EVO.

Durant les trois jours, on devrait donc voir des DLC pour Guilty Gear Strive, DNF Duel et King of Fighters XV mais aussi un peu de MultiVersus qui démarrera sa saison 1 quelques jours plus tard et pourrait donc dévoiler le gameplay de Rick et de Morty. Et forcément au moins une annonce de personnage pour Street Fighter 6.

Comme toujours, pas besoin de tout suivre jusqu’à 5 heures du matin puisqu’on se chargera de couvrir l’ensemble des annonces pour vous ce week-end avec des news qui vous attendront donc dès votre réveil.