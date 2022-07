Multiversus annonce lebron james, rick et morty

MultiVersus ouvrira sa bêta la semaine prochaine et pour fêter ça, le Smash-like de Warner a eu droit à sa propre conférence lors de la San Diego Comic Con, une présentation d’une heure pour dévoiler pas moins de trois personnages.

MultiVersus prépare des dunks et du Pickle Rick

Vous risquez de ne pas être vraiment surpris si vous avez suivi un peu le jeu. En effet, Rick et Morty ainsi que Space Jam sont cités dans les mentions légales, les Larbins sont déjà présents dans le tutoriel et en tant qu’item et le stage Cygnus-5 était utilisé pour le fond de l’image présentant l’extension Twitch officielle de MultiVersus.

Tout le monde n’arrivera pas en même temps, et cela commencera la semaine prochaine, le mardi 28 juillet pour être exact avec l’arrivée de LeBron James, la star de basket et de Space Jam 2 (ce qui explique le lien avec Warner). Il s’agira d’un personnage appartenant à la classe des cogneurs qui usera de son ballon pour tourmenter ses ennemis. Et non, il ne fait pas la voix anglaise du personnage qui a été confiée à John Bentley.

Et la saison 1 apportera Rick et Morty qui seront bien deux personnages séparés et non pas un duo à la Tom & Jerry. Aucune info sur la fenêtre de sortie de Rick Sanchez et Morty Smith mais on sait que la pré-saison se termine le 8 août donc on peut espérer les voir à partir du 9 août. Rick sera un mage et Morty un cogneur.

Pas de vidéo de gameplay d’eux pour l’instant mais les données de la bêta avaient permis à un moddeur d’utiliser Rick Sanchez pour faire une première vidéo de gameplay où l’on pouvait voir qu’il usera et abusera de ses portails qui permettront de téléporter ses ennemis mais aussi les projectiles.

MultiVersus est actuellement en accès anticipé avant de passer en bêta ouverte le 28 juillet sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Notre guide dédié au jeu est déjà disponible avec notamment des pages pour apprendre à jouer chacun des personnages ou la liste des trophées / succès.