Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End and the Secret Key

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key est le dernier épisode de la série Atelier Ryza, dans lequel on incarne une nouvelle fois Ryza et sa bande lors d'un dernier été tous ensemble. Le groupe de Ryza sera plus grand que jamais avec onze personnages jouables, tandis que cet épisode accordera une importance toute particulière aux clés, qui pourront être aussi bien utilisée en combat pour déclencher des boosts et des attaques, que lors de l'exploration pour débloquer de nouveaux endroits.