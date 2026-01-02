PlayStation Plus Essentials : Voici les jeux à venir dans l’abonnement en Janvier 2026
Striklight
Comme à chaque nouveau mois, PlayStation ajoute de nouveaux jeux à son abonnement PlayStation Plus Essentials. Si le mois dernier le constructeur avait cassé les codes en ajoutant cinq nouveaux jeux, dont Lego Horizon Adventures, pour ce mois de janvier nous revenons à une base de trois nouveaux jeux. Voici les jeux qui seront disponibles dans votre abonnement PlayStation Plus Essentials en janvier 2026.
Quels jeux PS Plus Essentials en janvier 2026 ?
Afin de commencer l’année en douceur, les utilisateurs et utilisatrices de l’abonnement PlayStation Plus Essentials et supérieur bénéficieront de trois nouveaux jeux, dont un certain soft avec en tête d’affiche une souris populaire. En effet, pour ce mois de janvier 2026, Mickey viendra donner des coups de pinceaux avec la version remasterisée du jeu Disney Epic Mickey: Rebrushed.
Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en janvier 2026 pour l’abonnement PlayStation Plus Essentials :
- Need For Speed: Unbound |PS5
- Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5
- Core Keeper | PS4, PS5
Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?
Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?
Ces nouveaux titres seront à récupérer dès le mardi 6 janvier 2026, jusqu’au 2 février 2026, directement depuis votre abonnement PlayStation Plus. Par ailleurs, une présentation vidéo de chaque jeu sera bientôt disponible sur notre chaîne Youtube.
