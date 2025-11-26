PlayStation Plus : Voici les 5 jeux du mois de décembre pour le palier Essentials avec LEGO Horizon Adventures

Quels jeux PS Plus Essentials en décembre 2025 ?

C’est donc une sélection un peu plus riche qui est proposée pour le PlayStation Plus Essentials en décembre, avec en tête de liste LEGO Horizon Adventures, qui propose de suivre Aloy dans une aventure un peu différente. On retrouve même des jeux sortis cette année comme le récent Killing Floor 3, qui, malgré les critiques, est un ajout de taille dans l’abonnement. Allez savoir si c’est parce que Noël est bientôt là, mais vous aurez donc 5 jeux à découvrir au sein du service en décembre.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en décembre sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 2 décembre 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.