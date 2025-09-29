PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque

Un ouvrage de collection de 400 pages

Avec l’ouvrage PlayStation: The First 30 Years, Sony veut mettre à l’honneur l’histoire de la marque PlayStation et de ses appareils via un livre de photographie grand format de plus de 400 pages, où l’on peut y retrouver des maquettes et des prototypes des consoles. De la première PlayStation à la dernière en date, en passant par les concepts de manettes, vous découvrirez ici de nombreuses images qui offrent un sacré voyage dans le temps, d’autant plus que certaines sont inédites et n’ont jamais été montrées jusqu’à présent.

Le livre PlayStation: The First 30 Years sera disponible dès le printemps 2026. Sony indique que cet ouvrage est destiné à devenir un objet de collection, ce qui laisse un peu craindre sur les stocks prévus. D’autant plus que la seule boutique mentionnée par le constructeur est celle de Read-Only Memory, en espérant que le livre puisse aussi être commandé dans votre librairie la plus proche. Et tout se comprend en jetant un oeil au prix.

L’édition standard sera vendue à 115 €, tandis qu’une édition Deluxe à 290 € sera elle aussi proposée. Parce que comme on dit, la nostalgie n’a pas de prix (bien sur).