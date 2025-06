Planet of Lana II: Children of the Leaf annoncé, sortie prévue en 2026 pour la suite de l’aventure onirique

Mui et Lana reprennent du service

Dans cette nouvelle aventure, nous accompagnerons Lana et son fidèle compagnon Mui dans un nouveau voyage durant lequel un mystère émerge des profondeurs cachées de la planète Novo. Comme dans le premier jeu, le lien systémique entre les deux sera mis à rude épreuve à cause de cette nouvelle menace, tandis qu’il abordera des thèmes touchants comme l’amitié, mais présentera aussi un défi plus relevé grâce à son gameplay évolué.

Il sera donc question de retrouver ce gameplay collaboratif pour résoudre diverses énigmes avec de nombreux casse-têtes à effets physiques, avec des créatures à hypnotiser, mais aussi des robots hybrides à contrôler, tandis qu’il faudra alterner entre phases furtives pour ne pas se faire repérer par les ennemis, mais aussi phases actives avec les nouvelles capacités de Lana qui dispose désormais de nouvelles compétences comme des sauts sur les murs ou des courses entrecoupées de glissades. L’histoire est décrite comme étant plus longue (5h étaient nécessaires pour terminer le premier) avec de nouveaux environnements notamment sous-marins.

Adam Stjärnljus, directeur créatif chez Wishfully s’exprime : « Nous avons toujours su que l’histoire de Lana et de Mui n’était pas terminée, c’est pourquoi nous avons créé cette nouvelle aventure pleine de séquences énigmatiques et de surprises. Nous avons hâte de voir les joueurs renouer avec notre duo dynamique pour dévoiler les mystères du monde de Novo ». La bande-son sera de nouveau composée par Takeshi Furukawa comme pour le premier opus.

Planet of Lana II: Children of the Leaf sortira en 2026 sur Xbox Series X|S (et Xbox Game Pass), PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch (pas de mention de Nintendo Switch 2 pour l’instant).