Le PDG de Microsoft insiste sur l’IA et sur le fait que l’entreprise se porte très bien, malgré les 9 000 licenciements

La déclaration de Satya Nadella arrive un peu tardivement, mais vu sa teneur, le monde aurait pu s’en passer. En faisant le point sur les licenciements qui ont touché l’entreprise, le PDG de Microsoft se la joue candide et naïf quant à la dualité d’une industrie dans laquelle une entreprise qui se porte très bien procède tout de même à des licenciements :

« Je tiens également à souligner l’incertitude et l’apparente incohérence de la période actuelle. À tous les égards, Microsoft est en plein essor : nos performances sur le marché, notre positionnement stratégique et notre croissance sont tous orientés à la hausse. Nous investissons plus que jamais en dépenses d’investissement. Nos effectifs globaux restent relativement stables, et certains talents et expertises de notre secteur et de Microsoft sont reconnus et récompensés à des niveaux jamais vus auparavant. Et pourtant, parallèlement, nous avons procédé à des licenciements. C’est l’énigme du succès dans un secteur sans valeur de franchise. Le progrès n’est pas linéaire. Il est dynamique, parfois dissonant et toujours exigeant. Mais c’est aussi une nouvelle opportunité pour nous de façonner, de mener et d’avoir un impact plus important que jamais. »