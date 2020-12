Persona 5 Strikers : Jaquette dévoilée et précommandes ouvertes

Déjà disponible sur l’archipel nippon, on attendait encore l’officialisation d’une version occidentale. D’abord en fuite puis officialisé, Atlus nous a confirmé la venue de Persona 5 Strikers dans nos contrées pour l’année prochaine. On avait une date, des images et on a maintenant des jaquettes et des précommandes.

Les précommandes sont disponibles

Les jaquettes reprennent donc sans surprise le visuel principal diffusé il y a peu. Ce key art est adapté en fonction des consoles, Switch et PlayStation 4. Par ailleurs, les précommandes viennent d’ouvrir et c’est Amazon qui dégaine en premier. Il est donc maintenant possible de réserver son exemplaire avec, bonne nouvelle, un contenu bonus, à savoir :

La bande-son digitale avec plus de 40 chansons

Un artwork numérique

La vidéo des coulisses

Si jamais cela vous intéresse de profiter des bonus de précommande ou si vous souhaitez simplement réserver votre exemplaire, vous pouvez précommander dès maintenant :

Maintenant, il ne reste qu’à patienter jusqu’au 23 février 2021, date de sortie européenne de Persona 5 Strikers dans nos contrées, sur PlayStation 4, Switch et PC via Steam.