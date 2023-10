Persona 3 reload nous refait la présentation de mitsuru kirijo en vidéo

Persona 3 Reload s’embourgeoise avec Mitsuru

Persona 3 Reload n’a pas grand chose à nous montrer côté gameplay donc autant parler de Allegra Clark, la nouvelle voix de Mitsuru en remplacement de Tara Platt qui se consacre à Elizabeth. Allegra Clark est par exemple Marisa dans Street Fighter 6 cette année, mais c’était aussi Dorothea et Shamir dans Fire Emblem, Rosetta dans Granblue Fantasy ou Iori Fuyusaka dans 13 Sentinels: Aegis Rim.

C’est bien une nouvelle fois Rie Tanaka qui s’occupe de la voix japonaise de Mitsuru et qui est aussi la voix actuelle de Morrigan, Neptune dans les jeux Neptunia, Kan-E-Senna dans Final Fantasy XIV, Rosetta dans Granblue Fantasy elle-aussi, Lisa dans Genshin Impact ou Himeko dans Honkai: Star Rail.

Bonus puisqu’on l’avait oublié la semaine dernière mais Akihiko Sanada avait aussi eu droit à sa vidéo. L’occasion de découvrir Alejandro Saab dans le rôle, lui que vous connaissez peut-être pour les voix anglaises de Cyno dans Genshin Impact, Jed dans Final Fantasy Origin, Yuri Leclerc dans Fire Emblem ou Fuji, le protagoniste de Disgaea 7.

En japonais, Akihiko retrouve Hikaru Midorikawa qui est notamment Marth dans Fire Emblem et Smash, Tenshinhan et C16 dans Dragon Ball, Adell dans Disgaea, Garou dans One Punch Man, Hayate dans Dead or Alive, Firion dans Final Fantasy et bien d’autres.

Et si le monde du doublage vous intéresse, sachez qu’Atlus a décidé de faire une série de vidéos pour nous laisser faire connaissance avec le nouveau cast anglais (la vidéo est malheureusement uniquement disponible en anglais).

Persona 3 Reload sortira le 2 février 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.