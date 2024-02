Persona 3 Reload | Guide Complet

Sur cette page, vous retrouverez tout ce qu’il faut savoir à propos de Persona 3 Reload, le remake tant attendu du jeu qui a renouvelé la formule de la série. Il y aura de nombreuses astuces, des guides pour bien débuter, une Foire aux Questions pour répondre à toutes vos interrogations, que vous connaissiez le jeu de base ou non.

FAQ Persona 3 Reload

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Persona 3 Reload. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Persona 3 Reload

Persona 3 Reload est le remake d’un classique du JRPG qui en avait bien besoin. On y incarne un jeune lycéen qui revient dans sa ville natale, dix ans après l’accident de voiture qui a coûté la vie à ses parents. Mais il se rend vite compte d’un étrange phénomène la nuit qui transforme le lycée en une tour géante d’où sortent les monstres. Avec ses nouveaux camarades, il va donc mener l’enquête tout en gérant son quotidien entre cours, petits boulots et temps passé avec ses amis.

Quand et où sort Persona 3 Reload ?

Persona 3 Reload sort le 2 février 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Steam). Et il est directement intégré au Game Pass.

De quelle version du jeu Persona 3 Reload est-il le remake ?

La question peut sembler surprenante mais Persona 3 Reload est en réalité la quatrième version du jeu et toutes ont leurs propres particularités. Atlus a préféré faire simple et reprendre uniquement le contenu de la toute première version du jeu, en y ajoutant certaines modifications de confort apparu dans les autres itérations ou les suites.

Est-ce que Persona 3 Reload change l’intrigue du jeu ?

Non, Persona 3 Reload ne vient pas changer les évènements de Persona 3. Chaque itération s’est amusée à faire des modifications allant jusqu’à changer la fin mais ici, on revient bien à l’histoire d’origine.

Peut-on jouer une protagoniste féminine dans Persona 3 Reload ?

Non malheureusement, Persona 3 Reload ne permet plus de choisir le genre de son personnage comme c’était le cas dans la version Portable et qui apportait beaucoup de variations dans les dialogues et surtout les Liens Sociaux.

Quelles sont les nouveautés de Persona 3 Reload ?

Persona 3 Reload est assez avare en ce qui concerne les nouveautés en dehors de tout ce qui concerne le confort de jeu et l’homogénéité avec les suites. Côté gameplay, les changements se remarquent surtout dans l’exploration de la tour Tartare dont les étages resteront aléatoires mais avec plus de petites surprises pour rompre la monotonie, en plus de la possibilité de courir.

Et dans la gestion du quotidien, de nouvelles scènes ont été rajoutées avec les membres de votre équipe afin de palier à l’absence de Liens Sociaux avec certains d’entre eux, afin de pouvoir développer les personnages sans avoir à revoir le tout.

Est-ce qu’il y a de nouveaux Liens Sociaux dans Persona 3 Reload ?

Persona 3 Reload s’avère assez frustrant dans sa gestion des Liens Sociaux puisque s’il y avait beaucoup à revoir de ce côté-là, Atlus a décidé de s’en tenir à ceux du jeu de base en en ajoutant tout de même un nouveau pour Aigis avec l’arcane Aeon.

Quand se déroule Persona 3 Reload ?

Persona 3 Reload n’a pas encore dévoilé ce point mais cela devrait être similaire au jeu d’origine qui se passait en 2009. Pour information, Persona 4 se passe en 2011 et si Persona 5 reste flou sur ce point plusieurs preuves montrent qu’il se situe en 2016.

Faut-il avoir fait d’autres épisodes pour jouer à Persona 3 Reload ?

Si les jeux Persona se passent bien dans le même univers, l’intrigue de chaque épisode est assez séparée des autres pour qu’on puisse démarrer avec celui-là sans le moindre souci. C’est d’autant plus vrai pour cet épisode qui est le début du triptyque mais cela ne serait pas la première fois qu’Atlus profiterait d’une nouvelle version pour glisser quelques easter eggs des suites.

Persona 3 Reload est-il traduit en français ?

Persona 3 Reload est bien traduit en français, en tout cas pour ses textes, que ce soit dans l’interface, les menus, les dialogues et les sous-titres.

Peut-on se déplacer librement dans Persona 3 Reload ?

Là aussi, la question peut sembler étrange si on ne connait pas la version Portable et son remaster. Oui, dans Persona 3 Reload, on contrôle bien son personnage dans les couloirs du lycée et dans les rues de la ville. Pour gagner de la place sur PSP à l’époque, les déplacements en dehors du Tartare avaient été remplacés par des menus ce qui n’est plus le cas ici.

Dans quelles langues sont les doublages de Persona 3 Reload ?

Persona 3 Reload a des doublages en japonais et en anglais. Il faut savoir que les comédiens japonais ont réenregistré l’intégralité des dialogues (en ajoutant ceux des liens sociaux), tandis que le casting anglais a été entièrement remplacé.

Les musiques de Persona 3 Reload sont-elles différentes du jeu de base ?

Oui, Persona 3 Reload est aussi l’occasion de proposer des musiques inédites mais cela ne s’arrête pas là puisque les anciennes ont aussi droit à de nouvelles versions. Et c’est la chanteuse Azumi Takahashi qui remplace Yumi Kawamura.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour Persona 3 Reload ?

Voici les configurations PC requises pour jouer à Persona 3 Reload sur PC :

Configuration PC minimum

Windows 10

Intel Core i7-4790, 3.4 GHz

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB

DirectX: Version 12

30 Go d’espace libre

Configuration PC recommandée

Windows 10

Intel Core i7-4790, 3.4 GHz

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB

DirectX: Version 12

30 Go d’espace libre

Où acheter Persona 3 Reload au meilleur prix ?

En bref

Persona 3 Reload

Éditeur : Sega

: Sega Développeur : P-Studio

: P-Studio Genre : RPG

: RPG Prix : 70 €

: 70 € Consoles : PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – PC

: PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – PC Date de sortie : 2 février 2024

: 2 février 2024 PEGI 16