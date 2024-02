Persona 3 Reload réalise le meilleur lancement pour un jeu Atlus

Même durant une période où la compétition est rude, notamment dans le secteur des JRPG, Persona 3 Reload a réussi à attirer du monde. Le remake s’est aujourd’hui vendu à plus d’un million d’exemplaires en seulement une semaine de commercialisation, et ce malgré sa présence dans le Xbox Game Pass sur consoles et PC. Ce qui lui permet de réaliser le meilleur lancement pour un jeu Atlus, bien aidé par le fait qu’il s’agisse d’une sortie mondiale.

Persona 3 Reload sold 1,000,000 copies worldwide within its first week, becoming the fastest selling game in ATLUS history! 🎉

A huge thank you to our community for your incredible support! We look forward to breaking more records with you. 💙 pic.twitter.com/C2abDAwCDs

— Official ATLUS West (@Atlus_West) February 8, 2024