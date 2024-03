Persona 3 Reload annonce l’Episode Aigis -The Answer- en DLC pour septembre 2024

Persona 3 Reload mais surtout repasse à la caisse

L’Expansion Pass de Persona 3 Reload débarquera à l’achat le 12 mars et comportera 3 vagues de contenu. La vague 1 disponible dès la semaine prochaine se concentrera sur les musiques et viendra ajouter 16 pistes additionnelles venues de Persona 4 et 5. Il s’agit de :

“Backside of the TV”

“Game”

“Junes Theme”

“Heaven”

“Long Way”

“Revelations: Mitsuo”

“The Almighty”

“Results”

“Life Will Change”

“Beneath the Mask”

“Kichijoji 199X”

“Gentle Madman”

“I believe”

“Keeper of Lust”

“Blooming Villain”

“Victory”

Ensuite, la Vague 2 débarquera en mai pour ajouter du contenu issu de Persona 3 Dancing, ce qui signifie des tenues de membres de la Chambre de Velours pour tout le monde ainsi que 5 remixes découverts dans le jeu de rythme :

“Electronica In Velvet Room (“P4D” ver.)”

“Battle Hymn of the Soul (t.komine REMIX “AT 1st” P3D-EDIT ver.)”

“Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix)”

“Battle Hymn of the Soul -USH ver.-”

“Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room)”

La vraie fin en septembre ?

Mais c’est surtout la Vague 3 prévue pour septembre 2024 qui devrait faire parler. En effet, cela ajoutera le DLC Episode Aigis -The Answer- qui était l’épilogue de la version FES de Persona 3. Si vous ne connaissez pas ce contenu, sachez qu’il s’agit d’une aventure qui se déroule quelques semaines après la fin de Persona 3 Reload. On y incarne cette fois-ci Aigis qui sera accompagnée des S.E.E.S. et de l’intrigante androïde Metis.

Dans sa version d’origine, ce contenu supplémentaire durait une trentaine d’heures de gameplay et apportait un donjon inédit, l’Abysse du Temps. Ce chapitre épilogue n’était pas considéré comme canonique mais Atlus le présente bien désormais comme la vraie fin ce qui a forcément de quoi irriter quand il n’était pas inclus le jeu de base vu son prix.

D’autant plus que le superviseur de la saga Kazuhisa Wada se permet de déclarer sur le site de Xbox « Persona 3 Reload ne saurait être complet sans l’Episode Aigis -The Answer-« . Et même pas de protagoniste féminine pour tenter de faire passer un peu la pilule, qu’on garde probablement pour un autre pass ou pour une autre édition. A priori, l’épisode Aigis devrait revenir tel quel avec de nouvelles théurgies comme contenu inédit.

Pas encore de prix pour ce Pass mais les joueurs et joueuses Xbox pourront en bénéficier sans frais supplémentaires dans le Game Pass Ultimate, c’est au moins ça pour ce jeu disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.