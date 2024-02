Plusieurs Persona auront droit à leur bande-son sur vinyle, précommandes et détails

Soul Phrase résonne déjà dans nos têtes

Tout comme la récente réédition de Skyrim sur vinyle, c’est Maximum Entertainment France (anciennement Just for Games) qui est à l’initiative de sa sortie française. Le distributeur s’est rapproché de iam8bit pour confirmer une commercialisation chez nous, avec l’arrivée de trois vinyles dédiés à la série Persona : Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 3 Reload.

Les deux premiers n’auront droit qu’à une édition « best of », sous-entendant une sélection de seulement quelques morceaux. Toutes les musiques ne sont donc pas présentes, ce qui chagrinera sans doute quelques-uns d’entre vous, mais comme un choix était nécessaire, on y retrouve tout de même quelques incontournables. Pour Reload, la tracklist est plus complète.

Où précommander les vinyles Persona ?

Si ces vinyles vous intéressent, sachez qu’ils sont déjà disponible en précommande. On connaît également leur prix, leur période d’arrivée et leur tracklist (la liste étant longue, on vous dresse la liste des musiques un peu plus bas). Comptez 45€ pour chaque vinyle best-of et un tarif un peu plus généreux pour Reload, puisque le coffret est listé à 149.99€. Un prix plus élevé justifié par la présence de 4 vinyles.

Quant aux disponibilités, nous n’avons pas encore de date exacte. On sait cependant que Persona 3 Portable – Best Of 1LP et Persona 4 Golden – Best Of 1LP seront disponibles à l’été 2024 tandis que de son côté, le coffret Persona 3 Reload 4LP sera commercialisé à l’automne 2024.

Vous pouvez réserver votre exemplaire dès maintenant. Plusieurs revendeurs en ligne ont déjà listé les trois pages produits pour les trois vinyles. Vous pouvez les retrouver dans notre box comparateur de prix (ce qui nous rapporte un faible %) ou chercher les précommandes chez les enseignes suivantes :

Tracklist

Persona 3 Portable Vinyle Rose

SIDE A

Soul Phrase

A Way of Life

After School

Time

SIDE B

Wiping All Out

Sun

Tender Feeling

Danger Zone

Soul Phrase -long ver.-

A Way of Life – Deep inside my mind Remix

Persona 4 Golden Vinyle Or

SIDE A

Shadow World

Time To Make History

Let’s Hit the Beach!

Everyday Sunshine

True Story

Midnight Trivia Miracle Quiz

A Sky Full Of Stars

SIDE B

New Year’s Shrine Visit with Everyone

Operation Steamy

Vacation

SNOWFLAKES

Girl of the Hollow Forest

Memories

Never More -Welcome Home-

SNOWFLAKES -powder snow mix-

Revelations: Mitsuo

Persona 3 Reload Coffret

Disque 1

SIDE A

Full Moon Full Life

Aria of the Soul

This Mysterious Feeling

Want To Be Close -Reload-

Troubled

Crisis

Shadow

SIDE B

Unavoidable Battle

Peace -Reload-

When The Moon’s Reaching Out Stars -Reload-

Iwatodai Dorm -Reload-

The Voice Someone Calls

tartarus_0d01

Mass Destruction -Reload-

Disque 2

SIDE C

After the Battle

Color Your Night

Deep

Breath Deep Breath -Reload-

Master of Shadow -Reload-

Paulownia Mall -Reload-

The Meaning of Armbands

tartarus_0d02

Bad Feeling

Fearful Experience

SIDE D

Calamity

During the Exam

Everyone loves 1989

Joy

tartarus_0d03

Deep Mentality -Reload-

It’s Going

Down Now

The Path is Open

Disque 3

SIDE E

The Path Was Closed

Changing Seasons -Reload-

Basement

Master of Tartarus -Reload-

This is How It Should Be…

Living With Determination

tartarus_0d04

SIDE F

Kyoto

Afternoon Break

Tanaka’s Amazing Commodities -Reload-

tartarus_0d05

Memories from 10 Years Ago -Recollection-

Memories from 10 Years Ago -Confrontation-

Mistic

Strength of Heart

Memories of the City

Memories of the School

Disque 4

SIDE G

Living With Determination – Iwatodai Dorm Arrangement

tartarus_0d06

What Lies in the Darkness

Battle Hymn of the Soul

Nyx

Determination

Burn My Dread -Last Battle Reload-

SIDE H

Enduring Bonds

I Will Protect You -Reload-

Memories of You -Reload-

Memories of You -Reload Instrumental-

Full Moon Full Life – Opening Movie version