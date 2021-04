Perfect World annonce le jeu mobile Code Name: X, visiblement basé sur Persona 5

Perfect World est un éditeur prolifique qui n’hésite pas à se lancer dans de grands projets sur smartphones, et le dernier titre en date révélé a eu de quoi faire lever quelques sourcils. On a aujourd’hui appris l’existence du jeu Code Name: X via un premier trailer, et tout porte à croire qu’il semble se baser sur la licence Persona, et plus spécifiquement Persona 5.

Un jeu Persona ou non ?

Chinese game company Perfect World has announced it is working on a mobile game for a famous JRPG IP. While the game is only known as CODE NAME: X, it is very clearly a mobile game based on the Persona IP. It is currently in early development and only confirmed for China atm pic.twitter.com/pM0BzrYQmX — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 13, 2021

Tout est encore un peu confus pour le moment, mais Code Name: X a été décrit comme la première grande expérience mobile d’une série de jeux japonais qui « a vendu plus de 10 millions de copies à travers le monde ». Etant donné que la série Persona en est à plus de 13 millions et que le trailer nous fait voir une forte ressemblance avec Persona 5, il y avait forcément de quoi faire le lien entre ce jeu et la licence de J-RPG.

Daniel Ahmad, un analyste économique qui connait parfaitement le marché chinois et qui est une source sure, a déclaré dans la foulée que le jeu se basait bien sur la licence Persona, suite à de nombreuses réactions de fans qui affirmaient le contraire.

Perfect World confirmed to me its based on the Persona IP — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 13, 2021

Il déclare que Perfect World lui a confirmé la chose, et en fouillant un peu dans le trailer, une personne a pu voir que l’un des codes binaires montrés dans la vidéo indiquait le mot « Persona 5X ». Les noms de certains fichiers audio et de quelques images laissent également peu de place au doute puisqu’on y voit la mention « p5 ».

En bref, il est difficile de s’y retrouver pour le moment mais tout porte à croire qu’il s’agit bien d’un jeu basé sur la licence Persona, qui semble donc être une sorte d’adaptation dont on a du mal à définir la nature pour l’instant. Le jeu a seulement été annoncé en Chine pour le moment.