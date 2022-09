Perfect Dark : Matt Booty (Microsoft) réfute les rumeurs indiquant que la conception du reboot rencontre des difficultés

Depuis sa toute première et dernière apparition lors de la cérémonie des Game Awards 2020, le reboot de la licence Perfect Dark se fait discret, très discret. Départs à la chaîne en interne, dont celui du réalisateur Dan Neuburger, méthode de travail remise en cause, implication de plus en plus importante de Crystal Dynamics dans le projet… les bruits de couloirs qui circulent ces derniers mois ne sont pas vraiment rassurants.

Pourtant, si l’on en croit Matt Booty, dont les propos ont été en partie relayés par le site Eurogamer, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter pour le jeu. En plus de se livrer à quelques confidences autour de l’absence de communication du prochain Fable, l’homme qui est à la tête de Xbox Game Studios a profité de son passage à la PAX West la semaine dernière pour affirmer que le développement de Perfect Dark ne rencontre pas de difficultés particulières, réfutant par la même occasion les rumeurs et allégations indiquant le contraire.

Bon, du coup, tout va bien ou pas ?

Comme l’explique Matt Booty au sujet du titre, « la façon dont nous créons des jeux aujourd’hui évolue. L’idée d’une seule équipe travaillant sous un seul et même toit n’arrive plus si souvent que ça. Nous venons de conclure ce gros partenariat avec Crystal Dynamics et j’ai lu en ligne que cela devait signifier qu’il y avait un problème. C’est tout le contraire. »

Il ajoute ceci : « Vous avez cette équipe de vétérans chez Crystal Dynamics, une grande équipe AAA avec plus d’une centaine de personnes qui devient disponible. Bien sûr que nous voulons travailler avec eux, en particulier s’ils ont déjà créé un jeu comme celui-là. »

Le membre de Microsoft a également été interrogé à propos de la manière dont on arrive à reboot de façon moderne une licence comme Perfect Dark. Il a répondu que cela se fait « très prudemment » car certaines choses « ne vieillissent pas bien. »

Toujours selon lui, « ce qui est super cool à propos de Perfect Dark, à propos de Joanna Dark, c’est le fantasme du super agent, une sorte de mélange entre Jason Bourne et James Bond. C’est un meme cool, quelque chose sur lequel les gens veulent se pencher. Mais nous devons nous assurer que cela se fasse de la bonne manière. »

En attendant d’en apprendre davantage, rappelons que Perfect Dark est supposé arriver à une date inconnue sur PC et Xbox Series X|S.