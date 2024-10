Marvel’s Wolverine : Le directeur créatif Brian Horton s’en va pour rejoindre Perfect Dark

D’autres bouleversements prévus

Plusieurs changements viennent d’être opérés au sein d’Insomniac Games, selon un rapport de Stephen Totilo via Game File. Le journaliste commence par nous apprendre que Brian Horton, qui était l’actuel directeur créatif de Marvel’s Wolverine, a quitté son poste pour rejoindre The Initiative, actuellement à l’œuvre sur Perfect Dark. Une information confirmée par le profil Linkedin de l’artiste puisque l’on peut apercevoir qu’il occupe ce nouvel emploi depuis octobre 2024.

Brian Horton est un vétéran de l’industrie. Après avoir fait ses débuts chez Disney Interactive, il a commencé à prendre de l’expérience en travaillant sur Silent Hill Homecoming et Indiana Jones and the Emperor’s Tomb puis à gagner en responsabilités en passant chez Crystal Dynamics sur Rise of the Tomb Raider et chez Infinity Ward, avant d’arriver chez Insomniac Games en 2018. Il avait notamment officié en tant que directeur créatif sur Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Selon un représentant de Xbox à Game File, Brian Horton « apportera sa riche expérience au prochain reboot de la série classique d’agents secrets ».

Marcus Smith est venu le remplacer en tant que nouveau directeur créatif du jeu tandis que Mike Daly vient d’être nommé comme nouveau Game Director sur le projet, remplaçant l’ancien directeur Cameron Christian (qui reste chez Insomniac Games). Ce nouveau duo avait déjà travaillé ensemble sur ces mêmes postes sur Ratchet & Clank:Rift Apart sorti en 2021. Ils ont également tous les deux travaillé sur les précédents titres Spider-Man, respectivement en tant que directeur créatif pour Marcus, et en tant que lead designer (Marvel’s Spider-Man et son standalone Miles Morales) puis game director (Marvel’s Spider-Man 2) pour Mike.

Sony Interactive Entertainment a officiellement confirmé l’information auprès de Game File. Le journaliste Stephen Totilo explique cependant que Sony a refusé de commenter la raison de ces changements, que l’on imagine être liée à de nouvelles décisions créatives. Difficile de savoir si cela sous-entend une toute nouvelle direction ou simplement un moyen de solidifier les bases artistiques déjà existantes.

En attendant, on rappelle que Marvel’s Wolverine est toujours en cours de développement sur PS5, sans plus de précisions. Quant à Perfect Dark, le titre est prévu sur Xbox Series et PC, lui aussi à une date inconnue.