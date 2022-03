Perfect Dark : Le réalisateur du prochain épisode quitte le studio The Initiative

Le reboot de Perfect Dark a visiblement encore un long chemin à faire, mais on a appris ce week-end une mauvaise nouvelle qui devrait compliquer un peu les choses. Un utilisateur de Resetera a ainsi noté que le réalisateur de ce prochain opus, Dan Neuburger, semblait avoir quitté le navire et ne travaillerait plus chez The Initiative, le studio en charge du jeu.

Qui est aux commandes maintenant ?

Selon le profil LinkedIn de Neuburger, on peut voir que ce dernier a quitté le studio The Initiative après y avoir travaillé pendant presque quatre ans. On ignore encore les raisons de son départ, ni même par qui il sera remplacé en tant que réalisateur de ce prochain Perfect Dark. Dan Neuburger était notamment connu pour avoir œuvré sur le reboot de la série Tomb Raider, avec Crystal Dynamics, qui ironie du sort, a rejoint The Initiative sur Perfect Dark il y a de cela quelques mois.

Comme VGC l’indique, c’est le deuxième départ important au sein de l’équipe en quelques mois, puis en février 2021, le directeur design Drew Murray quittait lui aussi le projet pour retourner chez Insomniac Games.

Cela ne veut pas dire pour autant que le jeu est dans de sales draps, mais probablement qu’il faudra patienter un bout de temps avant d’avoir des nouvelles, en espérant que l’histoire d’Everwild ne se répète pas.