Perfect Dark : Des départs à la chaîne chez The Initiative, Crystal Dynamics prend de l’importance, reboot en interne…

Lorsque nous vous rapportions hier que Dan Neuburger avait quitté le projet de reboot de Perfect Dark chez The Initiative, on ne voulait pas tomber dans le pessimisme par rapport à l’état de santé du jeu. Mais de nouvelles informations tendent à montrer que le projet a connu beaucoup de remous en interne, avec un nouvel article de VGC qui fait état d’une vague de départ chez The Initiative, qui daterait de l’année passée.

The Initiative connait une fuite des talents

Selon le site, la moitié de l’équipe phare du prochain Perfect Dark aurait quitté le projet. Ce qui équivaudrait à environ 34 personnes selon VGC, qui auraient quitté le studio au cours de cette dernière année, dont Dan Neuburger forcément, mais aussi le lead level designer Chris O’Neill, le responsable de la création du monde Jolyon Myers, les deux scénaristes principaux, le directeur technique et bien d’autres.

The Initiative serait passé sous la barre des 50 employés. Le studio aurait embauché une douzaine de personnes ces derniers mois, et trois postes sont toujours en recherche.

VGC indique alors que la vague de départ a surtout commencé lorsque l’on a appris que Crystal Dynamics rejoignait le projet pour aider The Initiative en tant que studio de support. Avec tout cela, Crystal Dynamics serait probablement sur le point de prendre davantage d’importance dans le développement.

Une méthode de travail remise en cause ?

Le site a alors interrogé de nombreux anciens employés pour avoir les raisons de ces départs, qui seraient notamment causés par un manque d’avancée dans le développement, qui prendrait trop de temps, mais aussi un manque d’écoute et d’autonomie créative.

Les deux personnes pointées du doigt étaient alors Dan Neuburger et Darrell Gallagher, qui est à la tête du studio, qui laissaient peu de place aux idées d’autrui, avec une hiérarchie qui est trop affirmée. Etant donné que ces deux dirigeants étaient d’anciens de Crystal Dynamics, le studio aurait été choisi comme support afin d’avoir un équipe qui se conforme mieux aux méthodes de travail des deux dirigeants.

Soucieux d’avoir les deux versions, VGC s’est aussi entretenu avec The Initiative, qui déclare avoir entière confiance dans l’équipe qui est actuellement en place, et que le studio a du faire face à de nombreux challenges durant la pandémie.

Toujours est-il que le projet aurait été grandement affecté, et VGC comprend alors qu’il aurait droit à un soft-reboot en interne, repoussant encore plus loin sa date de sortie. Bref, le retour de Perfect Dark, c’est pas pour demain.