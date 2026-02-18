People of Note : Le RPG musical d’Annapurna Interactive prend date et nous donne rendez-vous en avril
Annapurna Interactive a beau ne plus être ce qu’il était depuis que son staff a démissionné, l’éditeur reste encore actif et prévoit de publier quelques projets, dont People of Note. Un RPG musical dévoilé en septembre dernier, qui mélange combats au tour par tour avec de la rythmique. On en découvre un peu plus à son sujet grâce à une nouvelle bande-annonce.
La première répétition a lieu aujourd’hui, avec une démo
People of Note nous racontera l’histoire de Cadence, musicienne qui voyage à travers la contrée de Note pour y trouver d’autres compères pour rejoindre son groupe, tout en faisant face à une menace obscure qui cause un sacré boxon dans le monde de la musique.
Le jeu est un RPG qui nous propose de participer à des combats au tour par tour qui sont basés sur le sens du rythme. Au-delà du fait que vos attaques et compétences sont liées à la musique, cela se manifestera aussi par des mini-jeux de rythme à accomplir lors de vos actions, comme des mini-QTE. Vous devrez donc vous baser sur le rythme de la musique pour être plus efficace, et combiner les talents de chaque personnage pour créer des duos qui feront plus de dégâts.
Un principe assez sympathique servi par une réalisation plutôt solide à première vue. Il sera bientôt temps d’accorder nos instruments puisque People of Note sera disponible dès le 7 avril prochain, sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Le jeu sera vendu au prix de 24,99 €. Une démo est maintenant disponible sur Steam.
