D-topia, People of Note, Demi and the Fractured Dream… Annapurna Interactive dévoile trois nouveaux jeux à surveiller

D-topia vous fait croire que l’IA engendre le bonheur

Annapurna Interactive a encore quelques surprises dans sa manche malgré son organisation pour le moins difficile, à commencer par D-topia. Un jeu d’aventure et de puzzles créé par le studio Marumittu Games, qui est encore inconnu au bataillon.

Dans ce monde où l’intelligence artificielle fait le bonheur (laissez-nous rire), vous devrez incarner un animateur au sein d’une communauté, qui doit résoudre les soucis de cette dernière via des énigmes de logique. Les accomplir vous permettra de vous rapprocher des résidents, jusqu’à ce que des complications viennent s’ajouter à ces rouages normalement sans failles. Vous devrez également effectuer des choix qui font influer sur l’avenir de cette drôle d’utopie.

D-topia est prévu en 2026 sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

People of Note enchaine les combats en musique

Deuxième titre à noter durant cette conférence, celui d’Iridium Studios, là encore assez inconnu. Le jeu se nomme People of Note, et il ne sera pas question décrire dans des carnets ici, mais d’effectuer les meilleures notes de musique.

Il ne s’agit pas réellement d’un jeu de rythme pour autant, ou du moins pas dans le sens où on pourrait l’entendre. People of Note est en réalité un RPG avec des combats au tour par tour, où vous devrez attaquer vos ennemis avec la musique. Chaque combat promet donc d’être un concert, et c’est cette harmonie qui vous viendra en aide pour accomplir le destin de Cadence, qui cherche des membres à intégrer dans son groupe pour monter sur la scène de la ville de Lumina.

People of Note sortira également en 2026 sur PC via Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, ainsi que sur PS5 et Xbox Series.

Un air de Zelda avec Demi and the Fractured Dream

Dernière annonce à retenir de cet Annapurna Direct, celle de Demi and the Fractured Dream du studio Yarn Owl. Un jeu d’action qui suit l’aventure de Demi, un être ayant reçu des pouvoirs de la part du Néant et qui doit parcourir plusieurs royaumes pour mettre fin à une malédiction dont il est victime.

Un titre dont l’influence est très notable, à savoir celle des derniers jeux Zelda (jusque dans la musique choisie). En plus des phases d’action contre des ennemis farouche, le jeu proposera aussi des séquences de plateformes avec des énigmes à résoudre.

Comme les deux autres jeux cités auparavant, Demi and the Fractured Dream sortira en 2026, sur PC via Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PS5, Xbox Series et les deux Switch.