DokeV : Notre interview de Pearl Abyss (Modes compétitifs, histoire, coop, origines…)

Officialisé lors de la conférence d’ouverture à la Gamescom, DokeV a fait sensation avec une bande-annonce riche en couleurs. Le jeu d’action/aventure en monde ouvert a marqué les esprits et est rapidement devenu l’un des titres les plus attendus pour ces prochaines années. En plus de son concept proche d’un Pokémon/Yo-Kai Watch où il est question de collectionner des dokébis, DokeV a encore de nombreux secrets à dévoiler.

Pour en savoir plus sur le titre, nous nous sommes rapprochés de Pearl Abyss et avons eu l’opportunité et l’honneur de poser plusieurs questions au studio. Trois intervenants ont ainsi pris le temps de nous répondre, Daeil Kim, producteur exécutif et fondateur du studio Pearl Abyss, Sangyoung Kim, actuellement Lead Producer sur le projet ainsi que Changkee Nam, Game Designer. Voici notre interview complète où l’on vous partage de nombreux détails sur le titre.

Concept et origines de DokeV

Bien que le jeu avait déjà été annoncé, beaucoup de gens l’ont découvert lors de la cérémonie de la Gamescom. Est-ce que vous vous attendiez à ce niveau d’engouement ?

Sangyoung Kim : Pour être honnête, nous nous attendions à quelques compliments mais nous n’avions jamais prévu un tel enthousiasme autour du jeu. On peut définitivement dire que cela a été un énorme boost pour le moral ! Nous avons hâte de rendre honneur à ce support massif en faisant le jeu le plus amusant et excitant que nous pouvons.

Changkee Nam : Je ne m’attendais pas non plus à ce que le jeu soit si bien accueilli par la communauté. J’étais agréablement surpris de voir un tel niveau d’intérêt et j’ai hâte de canaliser toute cette énergie positive en rendant le jeu encore plus excitant tandis que nous continuons le développement.

Pouvez-vous nous comment avez-vous eu l’idée de DokeV ?

Sangyoung Kim : La plus petite des graines peut devenir un arbre gigantesque. DokeV est né d’une petite idée. Un jour, Daeil assemblait un set de LEGO du QG de Ghostbusters, et il a soudainement ressenti une grande nostalgie pour son enfance. En voulant recréer ce sentiment chaleureux de la nostalgie dans un jeu, il a pensé « et si je créais un jeu de collecte de monstres ? ».

Il y a longtemps, il y avait un jeu arcade qui demandait de canaliser l’énergie des monstres pour les capturer, un peu comme Ghostbusters, et Daeil disait qu’il adorait jouer à ce jeu. Cette petite idée est devenue un énorme arbre, qui est aujourd’hui DokeV.

MMO, PvP et coopération

On imagine que beaucoup vous ont déjà demandé pourquoi vous avez opté pour un jeu d’action aventure et non plus un MMORPG. Mais quand et comment avez-vous compris dans le développement qu’il fallait changer de cap ?

Sangyoung Kim : Initialement, nous avions pensé à faire de DokeV un MMO, mais nous avons changé cela plus tard en un monde ouvert avec un jeu d’action et d’aventure. Il y a eu des moments où nous étions incertains sur la direction à prendre pour DokeV, mais nous avons décidé que mêler monde ouvert et jeu d’action-aventure encapsulait bien le jeu que nous avions à l’esprit. La direction prise pour le jeu est de créer un large monde ouvert où les joueurs pourrait apprécier librement plusieurs types de gameplay.

Comme ce n’est plus un MMO pur, pouvez-vous nous parler des fonctionnalités majeures ? Notamment la coopération que vous aviez évoqué ?

Changkee Nam: Les joueurs peuvent s’attendre à ce que ce soit en solo pour la majeure partie, mais il y aura aussi des instances où les joueurs auront l’opportunité de jouer avec d’autres. Les combats de boss en coopération sont un exemple de cela.

Peut-on s’attendre à du PvP, avec pourquoi pas, des combats de Dokebis ?

Changkee Nam : Il y aura des éléments compétitifs Nous développons cela avec l’idée d’une compétition amicale qui encouragera le bon esprit sportif.

Une question que beaucoup de joueurs se pose, est-ce qu’il faudra une connexion internet obligatoire pour jouer ?

Sangyoung Kim : Pour le moment, nous considérons toujours plusieurs possibilités à cet égard. Nous devrions révéler plus de détails dans le futur.

Univers, histoire et personnages

Présentez-nous le personnage principal

Sangyoung Kim : L’histoire de DokeV prend place dans un futur proche où la technologie d’intelligence artificielle est développée. Un endroit appelé « la Compagnie » fabrique des robots dotés d’une intelligence artificielle. Les gens ordinaires profitent d’une meilleure vie grâce à ces robots androïdes, mais « La Compagnie » manigance quelque chose. Les Dokebi sont des créatures qui peuvent aider les humains à rendre leurs rêves possibles. L’histoire du personnage principal parle d’un rêve et d’un souhait qu’il a en lui. Pour réaliser ce rêve, il part à l’aventure chercher les Dokebi.

Pendant cette aventure, on apprend la vérité sur « la Compagnie » qui utilise les Dokebi dans leurs expériences et qui les suppriment ensuite. Il apparait alors que la technologie d’intelligence artificielle des robots est seulement possible en capturant des Dokebi et en les plaçant à l’intérieur de puces d’IA. Le protagoniste apprend la vérité sur les expérience de la Compagnie avec les Dokebi, et va commencer à libérer les Dokebi des robots en s’opposant à la Compagnie.

DokeV est un monde peuplé d’enfants mais est-ce qu’il y aura des adultes ?

Sangyoung Kim : Le protagoniste et ses amis sont des enfants qui ont environ 11-12 ans. Lorsque nous développions DokeV, nous nous sommes posés ces questions : » Qu’est-ce que nous faisions pour nous amuser quand nous étions enfant ? Quelles étaient les choses amusantes que l’on aimait faire ? » Je veux que DokeV encourage les joueurs à avoir la liberté et l’imagination d’un enfant, et je veux que le jeu soit apprécié par un large public, peu importe l’âge. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi cette direction artistique que vous pouvez voir dans le trailer.

Tous les personnages ne sont pas des enfants. Vous pouvez également voir quelques PNJ adultes dans le trailer. Il y aura des PNJ de tous les âges et des PNJ adultes qui auront un grand rôle dans le jeu aussi.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la progression et la montée en puissance ?

Changkee Nam : Il y a un concept où les Dokebi vont progresser avec le protagoniste mais nous testons plusieurs variantes en ce moment. Chaque Dokebi aura ses propres compétences uniques pour aider le joueur dans les combats, et certains Dokebi auront des avantages face à certains ennemis.

Beaucoup comparent le concept à Pokémon ou Yo-Kai Watch, avez-vous eu des influences particulières ?

Changkee Nam : Lors nous décidions du design des Dokebi, nous avions eu plein d’idée avec le folklore Dokebi en leur centre. Vous pouvez voir le simili fourmilier Dokebi dans la vidéo, mais ce n’est pas vraiment un fourmilier. Cela représente un animal imaginaire, comme une étoile de mer, qui prend la forme d’un ours (à peu près) et qui mange du fer. Un autre Dokebi dans la vidéo est en forme d’oiseau et porte un chapeau traditionnel coréen; cela a été dessiné à partir d’un esprit d’un folklore ancien.

Mais tous les designs ne prennent pas forcément ces choses en considération. Il y a en beaucoup d’autres que nous avons conçu librement avec tout ce qui nous passait par la tête.

Météo, cycle et collaborations

Dans le trailer, on a pu voir de la neige. Est-ce qu’il y aura un cycle météo aléatoire ? Ou des zones à météo fixe ?

Sangyoung Kim : Nous avons l’intention d’avoir des aspects saisonniers et de la météo dans le jeu. Pour le moment, nous testions plusieurs possibilités et nous tentons de trouver la meilleur méthode pour que cela entre dans le monde de DokeV.

Justement, la scène dans les airs avec le Dokébi volant et la neige était impressionnante ! Est-ce qu’il s’agissait d’un Dokébi légendaire ?

Changkee Nam : Plutôt qu’un système de « légendaires », il y aura des différences dans le niveau de difficulté pour la collecte de chaque Dokebi. Il y aura des Dokebi qui peuvent être obtenus relativement facilement, et des Dokebi qui vont nécessiter plusieurs conditions. Ce sera amusant de vivre l’histoire de chaque Dokebi et de les rencontrer.

On a pu voir quelques clins d’oeil à Black Desert et Plan8 sur les panneaux d’affichages dans le trailer. Peut-on s’attendre à des collaborations, avec vos jeux ou ceux d’autres studios ?

Sangyoung Kim : Nous avons reçu plusieurs offres de beaucoup d’entreprises après avoir sorti notre vidéo. Nous but est d’introduire DokeV, notre nouvelle licence, aux joueurs du monde entier alors nous examinons les différentes possibilités pour atteindre ce but.

Avez-vous une idée du modèle économie du jeu ?

Sangyoung Kim : Pour le moment, nous nous focalisons sur le développement en visant la qualité et l’amusement en tant que priorités principales. Nous n’avons pas encore décidé du modèle économique et nous espérons vous en dire plus dans le futur.

Un jeu aux multiples références coréennes

Nous avons pu voir de nombreux éléments issus de la culture coréenne dans la bande-annonce, pouvez-vous nous en dire plus ?

Sangyoung Kim : Il y a plusieurs éléments coréens dans DokeV. Pour commencer, le titre du jeu est inspiré par les créatures légendaires en provenance de la mythologie coréenne et de son folklore, nommé Dokebi. Comme vous le savez déjà, la musique du trailer est aussi une chanson dans le style K-pop.

Ces éléments coréens sont aussi inclus dans la composition du monde. Vous pouvez voir de l’architecture coréenne traditionnelle et des jeux comme le cerf-volant. Le poteau en bois sculpté en forme d’oiseau qui est frappé par un marteau est un Sotdae, un symbole de protection pour le village, dérivé des croyances folklorique coréennes. La raison pour laquelle il y a tant d’éléments coréens qui sont inclus est partie de la question « Qu’est-ce que nous pouvons faire de mieux ? ».

Je pense que ces éléments se sont mêlés naturellement ensemble parce que nous pensions que ce serait mieux d’exprimer ce que nous avons vécu, vu et connu le mieux. Nous ne voulions pas promouvoir la culture coréenne chez les joueurs occidentaux par exemple. Je pense que les éléments du jeu DokeV transmettent certains aspects émotionnels que nous avions eu l’habitude de vivre en étant plus jeune, alors je pense que tous les joueurs autour du monde pourront les apprécier. Dans le futur, nous pourrions étendre cela pour inclure plus de cultures diverses autre que la Corée.

Date de sortie DokeV et contenu post-launch

Est-ce que DokeV aura droit à un suivi après sa sortie ? Peut-on espérer du contenu ou des événements saisonniers ?

Sangyoung Kim : Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails pour le moment, mais le monde du jeu va s’entendre et de nouvelles histoires et contenus seront ajoutés après la sortie.

Pendant le Futur Game Show, vous avez évoqué une sortie en 2022. Mais cette date n’est pas ancrée ?

Changkee Nam : Pour le moment, nous nous concentrons sur le développement du jeu, et la période exacte de lancement sera révélée plus tard.

Avez-vous une anecdote à nous partager ?

Changkee Nam : Pendant que nous préparions le trailer, Daeil Kim, Sangyoung Kim et moi avions été vaccinés presque en même temps. Je me rappelle que nous étions tous dans un état terrible après le vaccin, en prenant des médicaments, et en donnant tout à travers le travail. Indépendamment de cela, nous sommes fiers du travail accompli, et c’était amusant.

Nous remercions une nouvelle fois Daeil Kim, Sangyoung Kim, et Changkee Nam pour leur temps et cette interview. Rappelons que DokeV est actuellement en développement et n’a pas encore de date de sortie. Il devrait au moins arriver sur PC et probablement sur consoles nouvelle génération mais les plateformes ne sont pas encore confirmées.