DokeV : Gameplay, coop, monde ouvert, Pokémon-like… Tout savoir en 7 minutes

En développement depuis plusieurs années, DokeV avait été annoncé aux côtés de Plan 8 et de Crimson Desert. Le titre de Pearl Abyss a fait son retour lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom et n’est finalement plus un MMORPG mais un jeu d’action et d’aventure en monde ouvert, principalement solo mais avec également des éléments multijoueurs.

Avec sa bande-annonce rythmée et colorée, le titre a rapidement impressionné l’ensemble des joueurs et des joueuses mais son concept est encore flou pour beaucoup. Pas de panique, on vous résume tout ce que l’on sait sur le jeu en vidéo ! Précisons que DokeV n’a pas encore de date de sortie mais devrait sortir sur PC et consoles.