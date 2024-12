Path of Exile 2 réunit déjà plus d’un million de personnes pour son accès anticipé, et provoque quelques bouchons

Des problèmes annoncés pour tout le week-end

Si vous participez à l’accès anticipé de Path of Exile 2, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés pour vous connecter. La raison à cela est simple : il y a trop de monde sur les serveurs. Une ritournelle que l’on commence à bien connaître étant donné qu’elle intervient à chaque lancement de la sorte. Path of Exile 2 est disponible depuis aujourd’hui mais il s’avère être tellement plébiscité que des soucis de serveurs sont venus gâcher la fête.

Le titre a enregistré plus d’un million de personnes pour le lancement de son accès anticipé, et si cela permet à Grinding Gear Games de sabrer le champagne, il n’avait pas prévu que son jeu serait aussi fréquenté dès les premières heures. Ainsi, le réalisateur du jeu, Jonathan Rogers, a déclaré via un message diffusé sur les réseaux sociaux que des lignes d’attente seront certainement présentes tout au long du week-end, étant donné l’affluence autour de Path of Exile 2. Il indique que face à la demande, d’autres serveurs ont d’ores et déjà été commandés et seront bientôt mis en place (sans pour autant savoir la limite qui pourra être atteinte avec).

Path of Exile 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.