La Paris Games Week sera de retour en 2022, rendez-vous du 2 au 6 novembre prochain

Suite à la pandémie qui a touché le monde et qui a entraîné des confinements répétés, beaucoup de grands salons physiques n’ont pas pu avoir lieu au cours de ces dernières années. C’est notamment le cas de la Paris Games Week, l’un des plus grands rassemblements concernant le secteur du jeu vidéo, qui a été obligé de faire l’impasse sur quelques éditions afin de respecter les mesures sanitaires. Mais 2022 semble bien être l’année du retour pour les salons, et le SELL annonce donc que la Paris Games Week 2022 devrait bien avoir lieu.

Le retour tant attendu du salon

La Paris Games Week sera donc de retour cette année à Paris Expo Porte de Versailles, dans une édition qui sera visiblement placée sous le signes des retrouvailles selon le SELL, comme l’indique Nicolas Vignolles, Délégué général du groupe :

« Le jeu vidéo français va retrouver sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et de joueurs si engagées, cet événement de référence qu’elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué. Nous avons mis à profit ces deux dernières années pour concevoir cette édition ; des retrouvailles qui s’annoncent inoubliables. »

Cette édition aura donc lieu du 2 au 6 novembre prochain, en espérant que les mesures de sécurités sanitaires permettent la bonne tenue du salon. Il sera possible de réserver ses billets dès le 15 juin prochain en se rendant sur le site officiel de l’événement.